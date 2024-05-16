تحقيقات فيروس كورونا تكلّف 380 ألف دولار يوميا

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن التحقيق في فايروس كورونا من شأنه أن يصبح من أغلى التحقيقات في التاريخ، حيث كلّف دافعي الضرائب حوالي 300 ألف جنيه إسترليني (380 ألف دولار) يوميًّا خلال العام الماضي.

ويكشف تحليل التحقيق الذي أجرته رئيسة لجنة التحقيق في فايروس كورونا البارونة هاليت، والذي استمر لمدة عامين تقريبًا، أنها أنفقت ما يقرب من 70 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الأخيرة التي عُقدت خلالها جلسات الاستماع، و94 مليون جنيه إسترليني في المجمل.

واستبعدت "التايمز" صدور التقرير النهائي للبارونة هاليت حتى نهاية عام 2026، وقد تصل تكلفة التحقيق حتى ذلك الحين إلى 200 مليون جنيه إسترليني إجمالاً، ليتجاوز بذلك قيمة 195 مليون جنيه إسترليني التي تم إنفاقها على تحقيق اللورد سافيل في مقتل 13 شخصًا يوم الأحد الدامي، والذي استمر 12 عامًا.

وكشفت أرقام منفصلة نشرتها الحكومة البريطانية هذا الأسبوع، أن إجراءات التحقيق كلفت وايتهول 100 ألف جنيه إسترليني إضافية يوميًّا في العام الماضي.