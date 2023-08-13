الصين.. منغوليا الداخلية تسجل إصابتين بالطاعون الدبلي

أعلنت الحكومة المحلية في إقليم منغوليا الداخلية بشمال الصين، تسجيل حالتي إصابة بالطاعون الدبلي، السبت، وذلك بعد اكتشاف إصابة سابقة في 7 من أغسطس آب.

وقالت الحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الإصابتين الجديدتين هما زوج الحالة الأولى وابنتها. مشيرة إلى وضع جميع المخالطين لهم في الحجر الصحي، ولم تظهر عليهم أي أعراض غير طبيعية.