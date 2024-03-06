اكتشاف "عيب خطير" في الأنظمة الغذائية التي تعتمد الصيام

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من أمريكا وأوروبا، عيبا خطيرا في أنظمة الصيام، التي تعتمد على شرب الماء فقط، وعدم تناول السعرات الحرارية لساعات طويلة.

وقال الباحثون، إن أعضاء الجسم تحتاج ما لا يقل عن 3 أيام من الصيام، حتى تبدأ بإطلاق البروتينات المسؤولة عن التغيرات الصحية الإيجابية في الجسم، وبمرور هذا الوقت الطويل من الصيام، يكون الجسم قد دخل بحالة تجويع قد تشكل خطرا بالغا على الصحة العامة.

وأكد الباحثون على أهمية الخضوع للمراقبة الطبية خلال اتباع أنظمة الصيام، محذرين من المخاطر المحتملة لحرمان الجسم من السعرات الحرارية لفترات طويلة، ومشددين على أهمية عدم مشاركة بعض الفئات الحساسة مثل الأطفال والمراهقين والحوامل ومرضى السكري في الأنظمة المشابهة.