اكتشاف "عيب خطير" في الأنظمة الغذائية التي تعتمد الصيام
كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من أمريكا وأوروبا، عيبا خطيرا في أنظمة الصيام، التي تعتمد على شرب الماء فقط، وعدم تناول السعرات الحرارية لساعات طويلة.
وقال الباحثون، إن أعضاء الجسم تحتاج ما لا يقل عن 3 أيام من الصيام، حتى تبدأ بإطلاق البروتينات المسؤولة عن التغيرات الصحية الإيجابية في الجسم، وبمرور هذا الوقت الطويل من الصيام، يكون الجسم قد دخل بحالة تجويع قد تشكل خطرا بالغا على الصحة العامة.
وأكد الباحثون على أهمية الخضوع للمراقبة الطبية خلال اتباع أنظمة الصيام، محذرين من المخاطر المحتملة لحرمان الجسم من السعرات الحرارية لفترات طويلة، ومشددين على أهمية عدم مشاركة بعض الفئات الحساسة مثل الأطفال والمراهقين والحوامل ومرضى السكري في الأنظمة المشابهة.
كما حذر الباحثون من خطر الإصابة بالجفاف أثناء الصيام، خصوصا وأن بعض الأفراد لا يشربون كميات كافية من الماء.
وأوضحت كلوديا لانغنبرغ، عالمة الأوبئة من جامعة "كوين ماري" في لندن، والمشرفة على الدراسة "للمرة الأولى، أصبحنا قادرين على رؤية ما يحدث على المستوى الجزيئي في جميع أنحاء الجسم عندما نصوم".
وأضافت "تقدم نتائجنا دليلا على الفوائد الصحية للصيام التي تتجاوز فقدان الوزن، ولكن هذه الفوائد لم تظهر إلا بعد ثلاثة أيام من تقييد السعرات الحرارية الإجمالية، ويعد هذا الوقت متأخرا عما كنا نعتقد سابقا".
وعلى الرغم من صغر حجم الدراسة الحالية، يأمل العلماء أن توفر نتائجهم نقطة مرجعية مهمة للبحوث المستقبلية حول الصيام؛ ما يفتح الباب أمام فهم أعمق للفوائد الصحية المحتملة لهذه الممارسة الغذائية.