سمنة الأطفال قد تنقص عمرهم إلى النصف

أشارت دراسة جديدة إلى أن السمنة المفرطة لدى الأطفال تشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم؛ إذ يمكن أن تؤدي إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع لهم إلى النصف، بحسب ما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وحلل باحثون بيانات أكثر من 50 دراسة حول السمنة، والتي شملت أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة في سن مبكرة يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني.

وبحسب التفاصيل التي كشفت عنها الدراسة، فإن الأطفال الذين يعانون من السمنة في سن الرابعة يمكن أن يصل متوسط عمرهم إلى 39 عامًا فقط، مقارنة بـ65 عامًا للأطفال ذوي الوزن الصحي.