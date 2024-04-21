تناول هذه الوجبة الخفيفة في المساء يخلصك من الإمساك

يعاني الكثيرون من مشلكة الإمساك، التي قد تصبح مزمنة بسبب أسلوب الحياة الكسول والأطعمة المعالجة والمصنعة، بحسب ما يؤكده الأطباء.

وفي تقرير جديد نشرته صحيفة "نيويوؤك بوست" الأمريكية، قالت أخصائية التغذية إيزابيل فاسكويز إن العدو الأول للإمساك هو الألياف، فالأطعمة الغنية به قد تشكل حلًّا جذريًّا.

وأشارت طبيبة التغذية إلى أن الألياف تساعد على زيادة الماء في الأمعاء؛ ما يسهل عملية مرور البراز، مؤكدة أن عدم وجود ما يكفي من الماء للقيام بذلك، قد يؤدي إلى تطور الإمساك".

وأوصت بضرورة زيادة استهلاك كمية السوائل التي نشربها يوميًّا، إلى جانب تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

وأكدت إيزابيل أن الألياف متواجدة بشكل أساس في الحمص، موصية بتناوله كوجبة خفيفة مساء، من خلال تحميصه مع بعض البهارات أو حتى إضافته للسلطات أو اللبن.