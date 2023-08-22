أمريكا تعتمد لقاح "فايزر" المضاد لفيروس يصيب الحوامل‎

أقرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقاراً لشركة "فايزر" يمنح للنساء الحوامل كلقاح مضاد للفيروس المخلوي التنفسي، وذلك خلال منتصف الثلث الثالث من الحمل لحماية أطفالهن.

وسيسمح القرار بإعطاء اللقاح للنساء بعد مرور ما يتراوح بين 32 و36 أسبوعا من بداية الحمل لمنع إصابة الجهاز التنفسي السفلي بالعدوى أو الأعراض المرضية الشديدة عند الرضع، حتى يصلوا إلى عمر 6 أشهر.

ويعرف "الفيروس المخلوي التنفسي" بأنه فيروس شائع يسبب عادة أعراضا خفيفة تشبه نزلات البرد، ولكن يمكنه أن يؤدي أيضا للإصابة بأعراض مرضية شديدة ودخول المريض إلى المستشفى.

واللقاح، الذي يباع تحت الاسم التجاري "أبريزفو"، حصل بالفعل على الموافقة ليستخدمه من يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر لمنع الإصابة بالمرض الذي يقتل ما يقدر بنحو 160 ألف شخص على مستوى العالم سنويا.

ولكن الرضع هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي.