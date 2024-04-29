دراسة جديدة تكشف عن منتجات صحية تهدر أموالك

المنتجات الصحية مثل كريمات الكولاجين وشاي التخلص من السموم وحقن الفيتامينات غالبًا ما تكون مضيعة للمال، وفقًا لدراسة جديدة نشرت في مجلة "ويتش" WHICH.

وفحصت الدراسة المكونات والادعاءات الصحية لمختلف المنتجات، وخلصت إلى أن الأدلة التي تدعم فعاليتها لم تكن قوية بما يكفي لتبرير أسعارها.

كما سلطت الدراسة الضوء على أن التغليف الجميل والأسعار الممتازة لا تشير بالضرورة إلى جودة المنتج. فعلى سبيل المثال، وُجد أن حقن الفيتامينات، التي تدعي أنها تقوي جهاز المناعة، غير ضرورية للأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًّا صحيًّا، حيث يمكن شراء الفيتامينات التي تحتوي عليها بسعر أرخص من أي مكان آخر.

كما تبين أن الشاي الذي يدعي التخلص من السموم منتج بلا فائدة، حيث إن الكبد والكلى والجهاز الهضمي تقوم بهذه الوظيفة داخل الجسم.

كما تم التدقيق في كريمات الكولاجين والمكملات الغذائية، حيث وجدت الدراسة أنه في حين أن بعض الدراسات دعمت فعاليتها للعظام والمفاصل والجلد، إلا أن فوائدها لم تثبت من خلال دراسات مستقلة واسعة النطاق، كما أن العديد من التجارب تم تمويلها من قبل العلامات التجارية نفسها.

كما أشارت الدراسة إلى أنه من "غير المرجح" أن يكون الشامبو الخاص بتساقط الشعر فعالاً لمعظم الناس.

وعليه نصح رئيس قسم المنتجات والخدمات المنزلية في جامعة أكسفورد المستهلكين بتوخي الحذر من الأسعار الباهظة والإعلانات البراقة؛ لأنها لا تشير بالضرورة إلى منتجات ذات جودة أفضل.