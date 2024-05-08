خلل جيني قد يرفع خطر الإصابة بالزهايمر

أظهرت دراسة جديدة أن الإصابة بمرض الزهايمر قد يكون مرتبطًا بالوراثة بشكل كبير، راسمة صورة أوضح للجين المعروف منذ زمن طويل بأنه مرتبط بأشكال الخرف الشائعة.

واعتبر مؤلفو الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر ميديسن" Nature Medicine، أن بيانات مجموعة كبيرة تضم أكثر من 500 فرد يحملون نسختين من متغير الجين APOE4 أظهروا السمات البيولوجية لمرض الزهايمر؛ ما دفع الباحثين إلى التأكيد أن امتلاك نسختين من هذا الجين يجب الآن تصنيفه كعامل مسبب، وليس مجرد عنصر مؤهب.

وأكد الدكتور خوان فورتيا، المؤلف المشارك للدراسة، على التأثير الواسع لهذا الإصلاح المفاهيمي، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 15 إلى 20% من حالات مرض الزهايمر، يمكن أن تعزى إلى أسباب وراثية.

ويمثل الأفراد الذين لديهم نسختان من APOE4، والمعروفون باسم متجانسات APOE4، جزءًا صغيرًا من عامة السكان، ولكنهم يشكلون جزءًا كبيرًا من مرضى الخرف الزهايمر، حيث تسلط الدراسة الضوء على أن هؤلاء الأفراد لا يواجهون خطرًا متزايدًا فحسب، بل يُظهرون أيضًا بداية متسارعة للتدهور المعرفي، وعادةً ما يكون ذلك قبل عقد من الزمن مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم استعداد وراثي.