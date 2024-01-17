أمريكا.. دعوات لتجنب الإغلاقات خلال الجوائح

سلَّط صحفيون ومحللون الضوء مؤخرا على تصريحات أدلى بها الرئيس السابق لمعاهد الصحة الوطنية الأميركية، فرانسيس كولينز الصيف الماضي، اعترف فيها أن قرارات إغلاق الشركات والأعمال والمدارس أثناء جائحة كورونا، لم تأخذ بعين الاعتبار عواقب تلك القرارات على قطاعي التعليم والاقتصاد، وفق ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، ذهب بعض هؤلاء المعلقين إلى "اتهام العلماء والباحثين في القطاع العام، بالانخراط في حملات دعائية أثناء الجائحة"، منوهة إلى أن "الانتقاد الذي يعقب استجابة الحكومات الفيدرالية لحالة الطوارئ الصحية العامة في البلاد، أمرا مشروعا وضروريا".

وتطرقت "واشنطن بوست"، إلى "التكاليف الباهظة التي ترتبت على إغلاق المدارس والأعمال التجارية، التي ما تزال البلاد تعاني من تبعاتها حتى الآن"، مؤكدة أنه "في المرة المقبلة، يجب أن يكون المجتمع مستعدًّا بشكل أفضل لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالصحة العامة، وتأخذ في الاعتبار هذه التكاليف بشكل واقعي، أو بمعنى آخر، يجب اتباع نهج مدروس ومتوازن لتقييم ومعالجة التحديات التي تفرضها أزمات الصحة العامة".

ونقلت عن الدكتور كولينز، قوله إن"مسؤولو الصحة الفيدراليون أعطوا قيمة كبيرة لوقف المرض وإنقاذ حياة الناس، لكنهم تجاهلوا بشكل كامل، كيفية تعطيل تدابير الحجر والإغلاق لحياة الناس، وتدميرها الاقتصاد، وتسببها في بقاء العديد من الأطفال خارج المدرسة، الأمر الذي يبعث على الأسف".