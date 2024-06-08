ماء الزنجبيل لفقدان الوزن.. الفوائد وطريقة الاستخدام

يساهم ماء الزنجبيل في إنقاص الوزن، من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وزيادة حرق السعرات الحرارية.

ويعمل هذا المشروب على قمع الشهية، وتقليل الانتفاخ؛ ما يجعله إضافة ممتازة لأي نظام غذائي متوازن، مع ممارسة التمارين الرياضية.

والطريقة المثلى للاستمتاع بفوائده هي من خلال سحقه في الماء الساخن، يكفي غلي كوب واحد من الماء، ثم يُضاف إليه نصف كمية الزنجبيل المسحوق، ويُترك للغليان لمدة عشر دقائق. بعد ذلك، يُصفى المحلول ويُضاف إليه قليل من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من العسل، لتحسين الطعم.

يُفضل تناول ماء الزنجبيل في الصباح على معدة فارغة، للتمتع بفوائده الصحية بشكل أفضل. ومع ذلك، يُمكن تناوله طوال اليوم وشرب أكثر من كوب، يوميًا، إذا رغبت في ذلك.

تشمل الفوائد الصحية لماء الزنجبيل، مساعدته في الهضم، وتخفيف الغثيان، وألام المعدة. كما أن خصائصه المضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب، كما أنها تساعد على الأكسدة؛ ما يعزز الجهاز المناعي، بالإضافة إلى أنه يساهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية من خلال تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم.