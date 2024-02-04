تحذيرات من "عصير الأميرة النائمة" الرائج على تيك توك
نالت، في الآونة الأخيرة، فيديوهات "عصائر الأميرة النائمة" أو "موكتيلات الأميرة النائمة" على تيك توك نحو 60 مليون مشاهدة، ما جعل خبراء التغذية يخرجون عن صمتهم لما تحمله هذه الخلطات من مخاطر صحية.
ويروج رواد "تيك توك" لخلطات مشروبات يزعمون أنها فعالة في محاربة اضطرابات النوم، لاحتوائها على المغنيسيوم الممزوج مع عصير الكرز المركز والمشروبات الغازية.
وقال خبراء في مجال الصحة، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الإفراط في تناول المغنيسيوم قد يؤدي للإسهال ومشاكل أخرى في المعدة، خصوصا وأن هذا العنصر يعمل على إرخاء عضلات الأمعاء والمعدة.
وأكد خبير التغذية توبي كينغ: "رأيت الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن الأعراض الجانبية التي أصابتهم بعد تناول تلك المشروبات.
وأضاف: "عصير الكرز يحتوي على نسبة قليلة من الملاتونين، وهو الهرمون الذي يتحكم بالنوم والاستيقاظ، والذي يخف خلال النهار عندما تمتص العين الضوء صباحا، وفي المساء يساعد هذا الهرمون على الدخول في وضعية النوم، من خلال إبطاء نبضات القلب وخفض ضغط الدم، وهو ما يشعرك بالنعاس".
وأشار إلى أن كمية الميلاتونين التي يزعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها قادرة على مساعدة الأشخاص على النوم غير موجودة بشكل كافٍ في مشروب الكرز المركز.
أما المغنيسيوم، المرتبط بزيادة شعور الاسترخاء، فهو موجود في العديد من الأطعمة التي يتناولها الأفراد يوميا، وبالتالي فإن تناول مسحوقه قد يضعك فوق حد الاستهلاك اليومي، ما يؤدي للإصابة بآثار جانبية خطيرة تظهر على الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والغثيان.