تحذيرات من "عصير الأميرة النائمة" الرائج على تيك توك

نالت، في الآونة الأخيرة، فيديوهات "عصائر الأميرة النائمة" أو "موكتيلات الأميرة النائمة" على تيك توك نحو 60 مليون مشاهدة، ما جعل خبراء التغذية يخرجون عن صمتهم لما تحمله هذه الخلطات من مخاطر صحية.

ويروج رواد "تيك توك" لخلطات مشروبات يزعمون أنها فعالة في محاربة اضطرابات النوم، لاحتوائها على المغنيسيوم الممزوج مع عصير الكرز المركز والمشروبات الغازية.

وقال خبراء في مجال الصحة، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الإفراط في تناول المغنيسيوم قد يؤدي للإسهال ومشاكل أخرى في المعدة، خصوصا وأن هذا العنصر يعمل على إرخاء عضلات الأمعاء والمعدة.

وأكد خبير التغذية توبي كينغ: "رأيت الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن الأعراض الجانبية التي أصابتهم بعد تناول تلك المشروبات.