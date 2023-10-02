طبيبة: هذه اللقاحات ضرورية إلى جانب التطعيم الإلزامي

أكدت طبيبة أطفال روسية إلى ضرورة تطعيم الأطفال بعدة لقاحات أخرى، إلى جانب التطعيم الإلزامي باللقاحات المدرجة في التقويم الوطني.

ووفق "نوفوستي" لفتت الطبيبة مريم سيفولينا الانتباه، إلى ضرورة التطعيم ضد التهاب السحايا (لقاح ميناكترا). محذرة من أن هذه العدوى تنتقل عن طريق الرذاذ المنتشر في الجو ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الإعاقة.

كما دعت الطبيبة سيفولينا بضرورة حماية الأطفال من التهاب الدماغ الذي ينقله القراد وذلك باستخدام " Tick-E-Vac"و من فيروس الورم الحليمي البشري من خلال (لقاح غارداسيل).