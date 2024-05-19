تسبب العمى والوفاة.. سحب منتجات شهيرة للأطفال

سحبت أستراليا عددًا من المنتجات المخصصة للأطفال بعد اكتشاف عدم توافقها مع معايير السلامة المعمول به لمنتجات الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام وأقل، وفقًا لمنظمة سلامة المنتجات في أستراليا (PSA).

وبينت المنظمة، أن تلك المنتجات لها أضرار عديدة وتؤدي للاختناق والوفاة.

وحذرت منظمة السلامة من أن الألعاب المعنية تشكل خطرًا على الأطفال، "إذا وضعوا أجزاء صغيرة أو منفصلة منها في فمهم"، وتم حث أولياء الأمور على التحقق من صناديق ألعاب أطفالهم، للكشف إن كانوا يمتلكون هذه المنتجات وهي:

لعبة حسية ويمكن مضغها من السيليكون والخشب (المعروفة باسم "360 teether").

رجاج على شكل بلوط، يحتوي على جرس ("acorn rattan rattle").

رجاج مع 3 حلقات خشبية حول عصا خشبية ("wooden barbell rattle").

آلة موسيقية خشبية على شكل بيضة وألعاب حسية ("egg shakers").

أدوات موسيقية ماراكا خشبية ("wooden toy maracas").