"القتل الرحيم" يشكل 7% من الوفيات في كندا عام 2023

تشهد كندا انتشارًا لتطبيق قانون "القتل الرحيم"، مع وصول نسبة الوفيات في البلاد بهذه الطريقة العام الماضي إلى 7%، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبحسب "لوموند"، يعد قانون القتل الرحيم الكندي، الذي تم اعتماده في عام 2016، أحد أكثر القوانين ليبرالية في العالم، حيث تم توسيعه في عام 2021 ليشمل الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة معيقة، وبالتالي تخفيف معايير الأهلية.

وأوضحت أنه على الرغم من بعض التحديات من السلطات الدينية لاعتمادها، فإن "المساعدة الطبية في حالة الوفاة" أصبحت مقبولة اجتماعيًّا بشكل متزايد، وفي عام 2022، طبقت على 4.1% من الوفيات في البلاد، ما جعل كندا من بين الدول التي تنتشر فيها هذه الممارسة بشكل أكبر.