أبرز المخاطر المحتملة لإصابة الأطفال بـ"العين الكسولة"

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة "كوليدج لندن" (UCL)، عن وجود علاقة مثيرة للقلق بين الحوَل في مرحلة الطفولة المعروف باسم "العين الكسولة"، وتطور حالات صحية خطيرة في مرحلة البلوغ.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "eurekalert"، فإن "البالغين الذين عانوا من العين الكسولة أثناء الطفولة قد يواجهون خطرًا مرتفعًا لارتفاع ضغط الدم، والسمنة، ومتلازمة التمثيل الغذائي حتى النوبات القلبية في وقت لاحق من الحياة".

وبالرغم من أن الدراسة لم تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين العين الكسولة والقضايا الصحية لدى البالغين، إلا أنها سلطت الضوء على ارتباط مهم.

وتضمنت الدراسة تحليلاً مكثفًا لبيانات أكثر من 126 ألف مشارك، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، مأخوذة من مجموعة البنك الحيوي في المملكة المتحدة، والذين خضعوا لفحوصات بصرية شاملة.

وخلال الدراسة، تم سؤال المشاركين عن تاريخهم في علاج العين الكسولة أثناء الطفولة، وما إذا كانوا لا يزالون يعانون من هذه الحالة في مرحلة البلوغ.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغوا عن أي تشخيص لمرض السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب والأوعية الدموية الدماغية، مثل الذبحة الصدرية، أو الأزمة القلبية، أو السكتة الدماغية.

كما تم أخذ عوامل مثل مؤشر كتلة الجسم (BMI)، ومستويات السكر في الدم، ومستويات الكوليسترول، ومعدلات الوفيات في الاعتبار.