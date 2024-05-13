الملح يزيد من خطورة الإصابة بهذا النوع الخطير من السرطان

يعد سرطان المعدة من بين أكثر 5 أنواع من السرطان شيوعًا حول العالم، وفي حين أن معدلات الإصابة به هي الأعلى في شرق آسيا، إلا أن هناك ارتفاعًا مثيرًا للقلق في حالات الإصابة به بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في جميع بلدان العالم.

وفي دراسة جديدة نشرت في مجلة "سرطان المعدة"، بحث العلماء في عدد المرات التي يضيف فيها الأفراد الملح إلى طعامهم على المائدة، وارتباط هذه العادة بخطر الإصابة بسرطان المعدة.

وقال العلماء، إن الملح يمكن أن يؤدي إلى إتلاف الغشاء المخاطي في المعدة؛ ما يزيد من تعرضه لاستعمار بكتيريا "هيليكوباكتر بيلوري" ويزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة من خلال آليات أخرى غير العدوى، مثل إيذاء الخلايا الظهارية في المعدة بالمواد المسرطنة الكيميائية وجزيئات N-nitroso.

وأشارت نتائج الدراسة التي أجريت على أكثر من 400 ألف فرد على مدى 11 عامًا، إلى إصابة 640 منهم بسرطان المعدة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ونمط الحياة.