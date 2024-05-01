إطلاق "توصية مهمة" عند الفحص المبكر لسرطان الثدي

أوصت فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية في الولايات المتحدة، بتوسيع نطاق فحوص سرطان الثدي للنساء المعرضات للإصابة به.

وتأتي هذه التوصية، التي نشرت في دورية "غاما" الطبية، مشددة على ضرورة فحص الثدي مرة كل عامين، بدءا من سنّ الأربعين، وذلك في تعديل على إرشاداتها التي نشرتها في عام 2009، والتي تقترح إجراء فحوصات سرطان الثدي بدءا من الخمسين.

وتأتي هذه التوصية، بعد ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين الأمريكيين الأصغر سنا عن الخمسين عاما، وخاصة النساء. وتعدّ اعترافا من فرقة العمل بالخدمات الوقائية إلى إصابة المزيد من النساء تحت الخمسين بسرطان الثدي.

وعلى وجه الخصوص، فإنّ النساء صاحبات البشرة السوداء، معرضات بنسبة أعلى بـ40% للإصابة بسرطان الثدي، خاصة في عمر أصغر؛ ما يعني أن هذه التوصية في الفحص المبكر قد تعود بفوائد عليهن.