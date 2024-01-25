علاج جيني يعيد السمع لأطفال يعانون الصمم

قال باحثون إن علاجا جينيا تعمل شركة صينية على تطويره، أعاد السمع لأطفال يعانون من صمم خلقي، وهو ما يدعم أدلة متزايدة على فاعلية مثل هذه العلاجات.

ووفقا لتقرير نشر في "مجلة ذا لانسيت" الطبية، فإن خمسة من بين ستة أطفال صغار يعانون من الصمم الحاد، شهدوا تحسنا في حاسة السمع، فضلا عن تحسن في التعرف على الكلام بعد ستة أشهر من الخضوع للعلاج، الذي تطوره ريفريشجين ثيرابيوتكس.

وكان جميع الأطفال يعانون من صمم حاد ناجم عن طفرات في جين أو.تي.أو.إف (أوتوفيرلين). ويعد بروتين الأوتوفيرلين أساسيا لنقل الإشارات الصوتية من الأذن إلى الدماغ.