إنقاص الوزن وتحسين الكوليسترول.. فوائد مذهلة لخل التفاح

يقول الخبراء، إن ملعقة من خل الفتاح قد تزيد من شعورك بالرضا، وتعزز من فقدان الوزن، إذ تشير الدراسات إلى أن خل التفاح يسبب انخفاض إجمالي السعرات الحرارية بنسبة تصل إلى 275 سعرة حرارية على مدار اليوم.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه حل سريع، فشربه بمفرده كما أظهرت الدراسات لن يحقق فقداناً كبيراً في الوزن.

ومن أجل خفض الوزن بشكل صحي، يجب تناول الخل مع نظام غذائي متوازن وأسلوب حياة نشط، وبذلك يمكنه أن يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول؛ إذ يمكن لهذه المادة الشبيهة بالدهون أن تتراكم في الشرايين وتؤدي إلى تصلبها. وهذا بدوره يضغط على القلب ويجبره على العمل بجهد أكبر لدفع الدم عبر الجسم.

خل التفاح يمكن أن يساعد في الحفاظ على نسبة منخفضة للكولسترول، وأظهرت دراسة أجريت على الفئران أن إعطاءهم خل التفاح كان قادرًا على تقليل نسبة الكوليسترول السيئ وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد. كما أنه يفيد البشر، وقد وجدت التجارب السريرية التي نُشرت في عام 2021 أن "استهلاك خل التفاح أدى إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الكوليسترول الكلي في الدم".

بالإضافة إلى تناول ملعقة كبيرة أو اثنتين من خل التفاح يوميًا، فإن تقليل تناول السكر والكربوهيدرات المكررة سيساعد أيضًا؛ إذ إن تناول مجموعة جيدة من الدهون الصحية سيساعد أيضًا، مثل تناول حصص قليلة من الأسماك أسبوعيًا.

وبصرف النظر عن الصحة الداخلية، فقد ثبت أيضًا أن خل التفاح يساعد في علاج حب الشباب؛ لأنه معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا الضارة، إذ تساعد مكوناته مثل حمض الأسيتيك وحمض اللاكتيك وحمض السكسينيك وحمض الستريك على تقليل سلالة البكتيريا المسؤولة عن التسبب في حب الشباب.

ووفقا لدراسة في مجلة طب الأمراض الجلدية التجميلية، فإن استخدام حمض اللاكتيك لمدة ثلاثة أشهر أدى إلى تحسينات في ملمس وتصبغ ومظهر الجلد المعالج، وتعد إضافة الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك إلى نظامك الغذائي، والحفاظ على ترطيب البشرة جيدًا من العلاجات المنزلية الجيدة أيضًا.

أوضح الدكتور "آكس" أن خل التفاح يفيد القلب أيضًا ويساعد على تحسين ضغط الدم عن طريق الحفاظ على صحة قلبك وقوته: "أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات في اليابان أن إعطاء حمض الأسيتيك للفئران، وهو المكون الرئيس في الخل، أدى إلى انخفاض ضغط الدم".

"وتوصلت دراسة أخرى على الحيوانات إلى نتائج مماثلة؛ ما يدل على أن الخل يمنع بشكل فعال عمل إنزيم معين يرفع ضغط الدم. وأكدت المراجعة المنهجية والتحليل المخبري لعام 2021 أن نتائج مماثلة ستحصل مع البشر، حيث يخفض خل التفاح ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يستخدمونه".

ومن فوائد خل التفاح الأخرى تقليل ارتجاع الحمض الناتج عن انخفاض حمض المعدة، وقد يساعد في تخفيف الأعراض عن طريق إدخال المزيد من الأحماض إلى الجهاز الهضمي لوقف التدفق العكسي.

وجدت دراسة حالة لامرأة مصابة بمرض "باركنسون" تعاني من الارتجاع الحمضي المزمن، أن خل التفاح وعرق السوس ومكملات البروبيوتيك والمغنيسيوم أدت إلى تحسن بنسبة 50% في الارتجاع الحمضي بعد خمسة أيام وعدم ظهور الأعراض بعد شهر واحد.

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع الحمضي بتخفيف ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من خل التفاح في كوب من الماء وشربه قبل الأكل مباشرة.