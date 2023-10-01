تضاعف حالات الكوليرا في جميع أنحاء العالم

أفاد تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، بتزايد انتشار وباء الكوليرا في جميع أنحاء العالم، مع تضاعف عدد الحالات وتفشي المرض على نطاق واسع بين عامي 2021 - 2022.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، أبلغت 44 دولة عن تزايد حالات الكوليرا في العام 2022.

وسُجّلت أكبر أعداد حالات إصابة بالمرض، والتي تجاوزت جميعها 10 آلاف حالة موثقة أو مشتبه فيها، في أفغانستان والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وملاوي ونيجيريا بالإضافة إلى الصومال وسوريا.

وأحصت منظمة الصحة العالمية 472.697 حالة في جميع أنحاء العالم العام الماضي، مقارنة بـ 223.370 في العام الذي سبقه.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه في العام 2022، توفي 2349 شخصًا بسبب الكوليرا.

وأشار التقرير، إلى أن الكوليرا تنتشر عن طريق الطعام أو الماء الملوث ببكتيريا "Vibrio cholerae"، وهي بكتيريا تسبب الإسهال الحاد والجفاف.