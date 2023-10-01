تضاعف حالات الكوليرا في جميع أنحاء العالم
أفاد تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، بتزايد انتشار وباء الكوليرا في جميع أنحاء العالم، مع تضاعف عدد الحالات وتفشي المرض على نطاق واسع بين عامي 2021 - 2022.
ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، أبلغت 44 دولة عن تزايد حالات الكوليرا في العام 2022.
وسُجّلت أكبر أعداد حالات إصابة بالمرض، والتي تجاوزت جميعها 10 آلاف حالة موثقة أو مشتبه فيها، في أفغانستان والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وملاوي ونيجيريا بالإضافة إلى الصومال وسوريا.
وأحصت منظمة الصحة العالمية 472.697 حالة في جميع أنحاء العالم العام الماضي، مقارنة بـ 223.370 في العام الذي سبقه.
وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه في العام 2022، توفي 2349 شخصًا بسبب الكوليرا.
وأشار التقرير، إلى أن الكوليرا تنتشر عن طريق الطعام أو الماء الملوث ببكتيريا "Vibrio cholerae"، وهي بكتيريا تسبب الإسهال الحاد والجفاف.
وعلى الرغم من أن معظم الأشخاص المصابين بالكوليرا لا تظهر عليهم أعراض، إلا أن المرض قد يكون مميتًا.
وهذا المرض أكثر شيوعًا في المناطق المكتظة التي تفتقر إلى الصرف الصحي، مثل مخيمات اللاجئين والأحياء الفقيرة.
كما ويؤثر على الأشخاص في المجتمعات التي تواجه تحديات مثل الفقر والأزمات الإنسانية والمناخية والحروب.
واعتبرت منظمة الصحة العالمية، هذا العام، وباء الكوليرا المستمر تهديدًا للأمن الصحي العالمي، ودعت إلى عمل عاجل وجماعي لزيادة الاستثمارات في التأهب والكشف والاستجابة.
المصدر: صحيفة "واشنطن بوست"