بريطانيا توافق على عقار وقائي لسرطان الثدي

ذكرت صحيفة التايمز في تقرير لها، أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، اتخذت خطوة مهمة من خلال الموافقة على تناول 4 حبات من دواء أناستروزول في اليوم، كعلاج وقائي لسرطان الثدي.

وأشار التقرير إلى أن الخطوة تتيح لما يقرب من 300 ألف امرأة عرضة للإصابة بالمرض تناول الدواء، الذي ثبت أنه يقلل من احتمال الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 50 بالمئة تقريبًا عند تناوله يوميًا لمدة خمس سنوات.

وقالت الصحيفة إن أناستروزول كان مرخصًا للاستخدام فقط كعلاج لسرطان الثدي، وليس كإجراء وقائي، وإن الخطوة الجديدة تفيد النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بالمرض أو اللواتي لديهن جينات معيبة.

وأضافت أن أناستروزول "يصنف على أنه مثبط للأروماتيز، مما يقلل من إنتاج هرمون الأستروجين في الجسم، وهو هرمون مرتبط بتطور سرطان الثدي".

وأوضحت أنه في حين أن الدواء يقدم فوائد كبيرة، إلا أن له آثارا جانبية، بما في ذلك آلام المفاصل والاكتئاب لدى بعض النساء، ومع ذلك، فهو يقدم بديلاً للتدخلات الجراحية.

ورأت الصحيفة أن هذا القرار "يعد خطوة كبيرة في مكافحة سرطان الثدي، الذي ظل السرطان الأكثر شيوعًا في المملكة المتحدة مع وجود 47000 إصابة جديدة به كل عام".