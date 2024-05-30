مع اقتراب الصيف.. الأطباء يحذرون من هذه الأمراض الشائعة

يشعر الجميع بالسعادة بقدوم فصل الصيف تدريجيًّا. ومع ذلك، يحذر الأطباء من أن هذه الأشهر الحارة تجلب معها عددًا من الأمراض الخطيرة.

وبهذا الخصوص، سلط الدكتور دونالد جرانت في تقرير نشرته صحيفة "ميرور"، الضوء على أمراض الصيف الأكثر شيوعًا وشارك أفكاره حول كيفية إدارتها أو الوقاية منها.

ضربة شمس

أحد الأمراض الأكثر شيوعًا في الصيف هو ضربة الشمس، الذي يمكن أن يؤثر على أي شخص يتعرَّض لدرجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

وبحسب الدكتور جرانت، فإن ضربة الشمس هي حالة خطيرة يمكن أن تكون قاتلة، وتشمل أعراضها ارتفاع درجة حرارة الجسم، وتغير السلوك، والغثيان، وسرعة ضربات القلب، والصداع.

ولتجنب الإصابة بضربة الشمس، اشرب كميات كافية من الماء في الصباح، واحرص على الحد من التعرض لأشعة الشمس وارتداء الملابس المناسبة للمساعدة في تنظيم درجة حرارة الجسم.

حمى القش

وأوضح الدكتور جرانت: "تعتبر حمى القش مرضًا أقل خطورة ولكنها لا تزال شائعة للغاية في الصيف.

وحمى القش هي حالة ناجمة عن حساسية تجاه المواد المحمولة في الهواء، مثل: حبوب اللقاح، والتي تؤثر على الممرات الأنفية لدينا وتتسبب في ضغط الجيوب الأنفية والعطس، واحتقان الأنف والعيون الدامعة.

وتابع "في حين أنه من الصعب تجنب حمى القش تمامًا، خاصة إذا كنت عرضة للحساسية، إلا أن هناك طرقًا لإدارة التعرض لحبوب اللقاح لتقليل الأعراض، من خلال إبقاء النوافذ مغلقة خلال الأيام التي ترتفع فيها أعداد حبوب اللقاح، واستخدام مزيل الرطوبة، والتنظيف بانتظام، كما يعد تغيير الملابس بعد التعرض لحبوب اللقاح من الطرق الذكية لتقليل مسببات حمى القش.