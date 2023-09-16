دراسة تكشف إمكانية تشخيص سرطان الثدي مبكرا عن طريق حليبه

خلصت دراسة حديثة أشرف عليها فريق بحثي من مستشفى "فال ديبرون" الجامعي، في إسبانيا، إلى إمكانية الكشف عن الإصابة بسرطان الثدي بشكل مبكر من خلال فحص الحمض النووي المستخلص من الحليب.

وجاء في تقرير لصحيفة "إلـ موندو" أن الفريق الذي تقوده كريستينا ساورا، رئيسة قسم الثدي في المستشفى، هدف إلى دراسة عينة مكونة من 5 آلاف امرأة معرضة بشكل كبير لخطر الإصابة بسرطان الثدي، عبر أخذ عينات من حليب الثدي باستخدام اختبار الخزعة السائلة، وتحليلها.

وأضاف التقرير أن نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Cancer Discovery"، تظهر أنه يمكن استخدام هذا الاختبار ضمن بروتوكولات الرعاية بعد الولادة، الأمر الذي من شأنه أن يفيد بشكل خاص النساء اللاتي لا يخضعن لتصوير الثدي بالأشعة السينية بشكل منتظم.

ويعتمد اختبار الخزعة السائلة لحليب الثدي على دراسة الجينات، التي تسمح باكتشاف الطفرات الأكثر شيوعًا لدى النساء المصابات بسرطان الثدي.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا الاختبار أكثر فعالية من التصوير بالأشعة، حيث بلغت دقته أكثر من 70%؛ أي أنه يمكن من اكتشاف 7 من أصل كل 10 حالات بنسبة نجاح تبلغ 100%.

المصدر: صحيفة "إلـ موندو" الإسبانية