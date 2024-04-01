خطأ شائع يمنعك من خسارة الوزن

يُعد فقدان الوزن تحديًا يتطلب الكثير من الإرادة والتفاني، ولكن هل تعرف أن هناك خطأً شائعًا يُعوِّق جهود الأشخاص لخسارة الكيلوغرامات الزائدة؟

توضح دراسة حديثة أن الاهتمام المفرط بالوزن قد يؤثر سلبًا على إرادتك وتحفيزك لتحقيق أهدافك.

ووفقًا لخبراء الصحة واللياقة البدنية، فإن التركيز المفرط على الرقم الموجود على الميزان قد يجعل الأشخاص يشعرون بالإحباط ويتخلون عن نظامهم الغذائي، حتى لو كانوا يتبعونه بشكل صحيح.

ويُشجع الخبراء على عدم القلق بشأن الأرقام، ويؤكدون أن كل شخص يحقق تقدمًا بوتيرة مختلفة.

وأوضح خبراء في مجال الصحة لصحيفة "ميرور" البريطانية، أنه ينبغي على الأشخاص الاهتمام بصحتهم والشعور بالراحة، بدلاً من التركيز على الأرقام التي قد تسبب الإحباط.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تجنب تناول الطعام ليس الحل الأمثل، حيث يؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول السعرات الحرارية في الوجبات التالية، ما يعيق عملية التمثيل الغذائي.

وينصح الخبراء من لديهم كيلوغرامات زائدة، بتناول الكثير من الألياف والبروتين وشرب كميات كافية من الماء، إذ إن هذه العوامل تساعد في الشعور بالشبع لفترات أطول وتحفيز عملية التمثيل الغذائي؛ ما يسهم في تحقيق أهداف فقدان الوزن بشكل صحي وفعال.