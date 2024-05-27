معدلات الإصابة بسرطان الجلد تبلغ أعلى مستوياتها في بريطانيا

وصلت معدلات الإصابة بسرطان الجلد الميلانوما إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في المملكة المتحدة، وفقًا لتحليل يسلط الضوء على ارتفاع كبير في عدد الحالات خلال العقد الماضي، خاصة بين كبار السن.

ويعتقد خبراء في مجال الصحة أن الاختلاف في الاتجاهات يعكس وعيًا أكبر بين الشباب بالصلة بين الأشعة فوق البنفسجية وخطر الإصابة بسرطان الجلد. أما كبار السن فهم أقل معرفة بمخاطر التسمير وهم الجيل الأول الذي تعرض لطفرة العطلات الرخيصة التي بدأت في الستينيات.

وبحسب صحيفة "غارديان" تشير التوقعات إلى أن عدد الحالات التي سيتم تشخيصها في المملكة المتحدة هذا العام سيصل إلى 20,800، منها حوالي 17,000 حالة يمكن الوقاية منها.

وتحدث 90% تقريبًا من حالات سرطان الجلد بسبب التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، والتي يمكن أن تتلف الحمض النووي في الجلد.

كما تسهم عوامل أخرى، مثل تزايد عدد السكان وتقدمهم في السن، وعدم ملاحظة أعراض سرطان الجلد، في ارتفاع الأرقام.