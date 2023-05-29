ريفر بليت يعتبر غاياردو أنجح مدرب في تاريخه بتمثال برونزي مثير للجدل (فيديو)
اعتبر ريفر بليت أن مارسيلو غاياردو هو أنجح مدرب في تاريخ النادي، وكشف الستار عن تمثال له من البرونز، لكنه أثار بعض الجدل والسخرية بسبب وجود انتفاخ في منطقة أسفل الوسط.
ويقف التمثال الشاهق، الذي يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار ويزن 6.3 طن، خارج استاد مونومنتال، ويُظهر صورة شهيرة للمدرب غاياردو أثناء الإمساك بكأس ليبرتادوريس التي توج بلقبها مرتين مع النادي.
ووفقا للنحاتة مرسيدس سافال، فإن انتفاخ السروال، الذي تسبب بالفعل في موجة من الصور الساخرة على الإنترنت، كان متعمدا.
وقالت سافال لصحيفة "لاناسيون" الأرجنتينية: "لقد بالغت في هذا الجزء وفهمت أن الأمر يتعلق بإيماءة نحو المشجعين. هذا جزء من لغة كرة القدم، وبحثت عن طريقة لإدخال الناس في الفن".
ولم يستأ غاياردو، الذي أحرز 14 لقبا مع ريفر من 2014 حتى رحيله في ديسمبر كانون الأول، من الضجة بشأن التمثال.
وقال غاياردو: "أريد أن أعبر عن امتناني لعائلتي وأصدقائي والجهاز التدريبي واللاعبين الذين رافقوني".
وأضاف: "هذا النادي رائع لتاريخه وكذلك لأمجاده. شكرا للجماهير. سأظل أحبكم دائما. نشأت في هذا النادي وسأموت في هذا النادي".
واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات على شكل التمثال، ووصفه بعض المعجبين بأنه يمثل إهانة.
وكتب ليو باراديزو على تويتر: "مخجل ما فعلوه بتمثال غاياردو. إنه فظ وبشع ومتواضع".