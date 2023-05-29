ريفر بليت يعتبر غاياردو أنجح مدرب في تاريخه بتمثال برونزي مثير للجدل (فيديو)

ووفقا للنحاتة مرسيدس سافال، فإن انتفاخ السروال، الذي تسبب بالفعل في موجة من الصور الساخرة على الإنترنت، كان متعمدا.

وقالت سافال لصحيفة "لاناسيون" الأرجنتينية: "لقد بالغت في هذا الجزء وفهمت أن الأمر يتعلق بإيماءة نحو المشجعين. هذا جزء من لغة كرة القدم، وبحثت عن طريقة لإدخال الناس في الفن".

ولم يستأ غاياردو، الذي أحرز 14 لقبا مع ريفر من 2014 حتى رحيله في ديسمبر كانون الأول، من الضجة بشأن التمثال.