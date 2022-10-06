دفاع باريس سان جيرمان يثير القلق في دوري أبطال أوروبا

وعلى الرغم من تأقلم سيرجيو راموس بشكل جيد في الدوري الفرنسي، إلا أن الإسباني المخضرم البالغ 36 عاما، يعاني في المسابقة الأوروبية، حيث يتم تجاوزه غالبا ويترك مساحات كبيرة خلفه.

ومن الواضح أن دانيلو بيريرا، الذي سجل بمرماه ليمنح بنفيكا التعادل، لا يلعب في أفضل مركز له حين يتواجد في جهة اليسار بخط دفاع مكون من ثلاثة لاعبين.

ويعوض ماركينيوس عيوب زملائه، ما يجعله يعاني بدنيا، لذا يتناقض أداء الدفاع بشكل ملحوظ مع أداء ثلاثي المقدمة ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

ويحتاج ميسي ومبابي للدفاع بشكل أكثر حدة حين يخسر باريس سان جيرمان الكرة في مناطقه الهجومية، إذ يبذل ماركو فيراتي وفيتينيا جهودا كبيرة في الوسط لحماية ثلاثي الدفاع.

وقدم الإيطالي فيراتي عملا رائعا في خط الوسط ولكن على حساب لياقته، وكان محظوظا في تجنب إصابة خطيرة بعد تدخل عنيف من إنزو فرنانديز.

وبدون اللاعب الملقب "البومة الصغيرة" لن يظهر باريس بنفس الشكل، وسينكشف خط الدفاع الثلاثي أكثر.

وغضب كريستوف غالتييه مدرب سان جيرمان بعد مباراة بنفيكا؛ لأنه كاد يفقد لاعبه المحوري لأسابيع.

وقال: "الحكم لم يتلق أي دعم من مساعديه ومن حكم الفيديو المساعد. (فيراتي) كان من الممكن أن يصاب بكسر في الساق".

وعانى باريس سان جيرمان في التعامل مع أسلوب الضغط الذي طبقه بنفيكا، ونادرا ما تقدم ظهيرا الفريق لتهديد المنافس، وهو الأمر الذي سيتعين على الباريسيين تطويره لإدارة المباريات الصعبة بطريقة أفضل.

وتابع غالتييه: "فريقنا تمركز بشكل جيد، لكن عانى للتغلب على ضغط المنافس. لدي مشاعر مختلطة لأننا تحدثنا عن كيفية التعامل (مع الضغط) بتمريرات قصيرة بين الخطوط لكن هذا لم ينجح بشكل جيد".

وأضاف أن ظهيره نونو منديز سيغيب عن اللعب "لعدة مباريات" بسبب إصابة عضلية.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره بنفيكا في لقاء الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، وهو يحتل قمة المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف عن الفريق البرتغالي. أما يوفنتوس فيحتل المركز الثالث ولديه ثلاث نقاط.