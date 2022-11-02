صحف رياضية: "أسوأ أيام سيميوني".. "فينيسيوس لحسم الصدارة".. و"محمد صلاح ينثر سحره"
شكلت نتائج أمس الثلاثاء في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت فوز ليفربول على نابولي، وبايرن ميونخ على إنتر ميلان، وتوتنهام وتأهله لدور الـ16 وتوديع برشلونة المنافسة بالفوز، وخروج أتلتيكو مدريد وأولمبيك مارسيليا من المنافسات الأوروبية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.
كما اهتمت الصحف بأبرز لقاءات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد ضد سيلتيك، ومانشستر سيتي أمام إشبيلية، وباريس سان جيرمان ضد يوفنتوس، وميلان وسالزبورغ.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على هزيمة أتلتيكو مدريد أمام بورتو 2-1 وخروجه من المسابقات الأوروبية، وكتبت "أسوأ أيام دييغو سيميوني".
الصحيفة تحدثت عن فوز برشلونة على فكتوريا بلزن 4-2، وكتبت "فوز الترضية".
الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وسيلتك في دوري أبطال أوروبا، وكتبت "نهائي غير متوقع".
كما اهتمت بلقاء إشبيلية ومانشستر سيتي، وكتبت "غياب هالاند متنفس في الوداع".
سبورت
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على فيكتوريا بلزن 4-2 وتوديع دوري أبطال أوروبا، وكتبت "فوز ساحق مرير".
الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وسيلتيك في دوري أبطال أوروبا، وكتبت "ريال مدريد يلعب من أجل ضمان المركز الأول".
كما اهتمت الصحيفة بهزيمة أتلتيكو مدريد أمام بورتو وخروجه من المنافسات الأوروبية، وكتبت "أتلتيكو مدريد خارج المنافسات الأوروبية".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 4-2 على فيكتوريا بلزن 4-2 وتوديع دوري أبطال أوروبا، وكتبت "وداع بالفوز".
الصحيفة تحدثت عن هزيمة أتلتيكو مدريد أمام بورتو 2-1 وخروجه من المنافسات الأوروبية، وكتبت "كارثة كاملة: أتلتيكو مدريد خارج المنافسات الأوروبية".
الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وسلتيك، وكتبت "ريال مدريد لتأمين المركز الأول".
كما اهتمت بلقاء مانشستر سيتي وإشبيلية، وكتبت "زيارة لملعب الاتحاد في عز الأزمة وقبل الديربي".
آس
ركزت الصحيفة على هزيمة أتلتيكو مدريد أمام بورتو 2-1 وخروجه من المنافسات الأوروبية، وكتبت "أيام الخميس في الشمس".
الصحيفة تحدثت عن فوز برشلونة 4-2 على فكتوريا بلزن، وكتبت "العرض الأول لبابلو توري".
الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وسلتيك، ومانشستر سيتي ضد إشبيلية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت "فينيسيوس لحسم الصدارة"، و"انظر إلى الديربي".
الصحافة البريطانية
ميرور سبورت
ركزت الصحيفة على فوز توتنهام على أولمبيك مارسيليا 2-1 وتأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت "توتنهام في لحظة".
الصحيفة اهتمت بفوز ليفربول على نابولي 2-0 واحتلال المركز الثاني في المجموعة وكتبت "صلاح يسجل وكلوب يَعد بالخروج من الأزمة".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على هزيمة أولمبيك مارسيليا أمام توتنهام 2-1 وخروجه من المنافسات الأوروبية، وكتبت "ارتجاج أوروبي".
الصحيفة اهتمت بلقاء باريس سان جيرمان ويوفنتوس في ختام دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت "الفوز للتأكيد".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديللو سبورت
ركزت الصحيفة على لقاء ميلان وسالزبورغ في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت "حلم سان سيرو أربعاء الأسود".
الصحيفة اهتمت بهزيمة نابولي أمام ليفربول 2-0 وهزيمة إنتر ميلان أمام بايرن ميونخ 2-0 في نهاية دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت "نابولي يقع في ليفربول بعد 13 انتصارا لكنه يبقى في المركز الأول"، و"إنتر ميلان يسقط في ميونخ لكنه ينقذ نفسه من أجل لقاء يوفنتوس".
كما اهتمت الصحيفة بلقاء يوفنتوس وباريس سان جيرمان، وكتبت "أليغري هناك ميسي أمامك".
توتو سبورت
الصحيفة اهتمت بهزيمة نابولي أمام ليفربول 2-0 في دوري أبطال أوروبا، وعنونت "صلاح ينثر سحره ويكبد نابولي هزيمته الأولى ومع ذلك يبقون بالصدارة".