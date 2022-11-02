صحف رياضية: "أسوأ أيام سيميوني".. "فينيسيوس لحسم الصدارة".. و"محمد صلاح ينثر سحره"

شكلت نتائج أمس الثلاثاء في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت فوز ليفربول على نابولي، وبايرن ميونخ على إنتر ميلان، وتوتنهام وتأهله لدور الـ16 وتوديع برشلونة المنافسة بالفوز، وخروج أتلتيكو مدريد وأولمبيك مارسيليا من المنافسات الأوروبية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بأبرز لقاءات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد ضد سيلتيك، ومانشستر سيتي أمام إشبيلية، وباريس سان جيرمان ضد يوفنتوس، وميلان وسالزبورغ.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة أتلتيكو مدريد أمام بورتو 2-1 وخروجه من المسابقات الأوروبية، وكتبت "أسوأ أيام دييغو سيميوني".

الصحيفة تحدثت عن فوز برشلونة على فكتوريا بلزن 4-2، وكتبت "فوز الترضية".

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وسيلتك في دوري أبطال أوروبا، وكتبت "نهائي غير متوقع".

كما اهتمت بلقاء إشبيلية ومانشستر سيتي، وكتبت "غياب هالاند متنفس في الوداع".