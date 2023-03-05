لاعبو فريق زامبي يدخلون الملعب لخوض مباراة عبر السور خشية السحر (صور)

أشارت تقارير صحفية زامبية مختلفة إلى أن لاعبي فريق لوماوانا راديانتس قفزوا على سور الملعب قبل مباراة الفريق أمام منافسه غرين بافالوس في الدوري المحلي خشية تعرضهم للسحر.

ونشرت صفحة نادي لوماوانا راديانتس على موقع "فيسبوك" صورا للاعبي الفريق يقفزون من على سور ملعب المباراة بدلا من دخولهم من الممر الطبيعي للملعب، بعدما نما إلى علمهم أن منافسهم غرين بافالوس يستخدم السحر في ممر غرف تبديل الملابس.

ونشر أحد جماهير النادي صورة للاعبين يقفزون بملابس المباراة من أعلى السور عبر السياج الداخلي للوصول إلى أرضية الملعب للهروب من السحر المزعوم وحتى لا يعبرون عبر ممر غرف تغيير الملابس.