سفيان أمرابط يشتبك مع فينيسيوس ورودريغو خلال مباراة البرازيل والمغرب (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت منتخب المغرب مع نظيره البرازيلي، فجر الأحد، اشتباكا بالأيدي بين سفيان أمرابط والثنائي فينيسيوس جونيور ورودريغو.

وحدثت الواقعة مع قرب نهاية المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، حيث تدخل النجم المغربي سفيان أمرابط بقوة على فينيسيوس جونيور لينفعل الأخير بشدة ويتدخل زميله في ريال مدريد رودريغو ويشتبك مع أمرابط ويحاول تعنيفه على تدخله مع النجم البرازيلي، لكن سرعان ما تدخل لاعبو الفريقين لتهدئة الأجواء.