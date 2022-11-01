فنان سنغالي يصمم تمثالا غريبا لساديو ماني للاحتفاء به قبل المشاركة في كأس العالم

أثار تمثال تم صنعه للنجم السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ الألماني، ردود فعل شديدة من عشاق اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تداول صور للتمثال الخشبي، الذي صممه فنان سنغالي، في مسقط رأس اللاعب في بامبالي، حيث سخر البعض منه وتمت مقارنته بأحد التماثيل السابقة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أثار استياء اللاعب نفسه وعشاقه.

وتم تصميم التمثال حيث يظهر ساديو ماني يرتدي قميص منتخب بلاده للاحتفاء به قبل قيادة المنتخب في بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث يبدو التمثال قريب الشبه من نجم بايرن ميونخ، ما جعل عشاق اللاعب يسخرون منه.

ويعد ساديو ماني أول سنغالي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم (2018- 2019) رفقة ليفربول، قبل أن يعادل إنجازه مواطنه الحارس إدوارد ميندي مع تشيلسي.

ويملك ماني في مسيرته إنجازات مميزة في القارة الأوروبية، بالتتويج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية رفقة ليفربول.

كما سبق أن توج بلقب الدوري النمساوي وكأس النمسا رفقة ريد بول سالزبورغ، والسوبر الألماني رفقة بايرن ميونخ.

ونقل ماني نجاحاته إلى منتخب بلاده، حيث شارك مع السنغال في أولمبياد لندن 2012، ووصل إلى ربع النهائي قبل الخسارة أمام المكسيك بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.