قتلى وجرحى في حادث تدافع بمباراة كرة قدم بالسلفادور (فيديو)
أعلنت حكومة السلفادور عبر "تويتر" أن 12 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب عدد غير محدد في تدافع بملعب كرة قدم، يوم السبت.
وتوقفت مواجهة أليانز أمام كلوب ديبورتيفو إف.ايه.إس في الدوري المحلي أقيمت بملعب كوسكاتلان في العاصمة سان سالفادور، مساء السبت، بعدما وقع تدافع في قطاع بالاستاد الذي يتسع لأكثر من 44 ألف مشجع.
وقال الاتحاد عبر تويتر: "يعرب اتحاد كرة القدم في السلفادور عن أسفه الشديد إزاء الأحداث التي وقعت في ملعب كوسكاتلان. يعرب الاتحاد أيضًا عن تضامنه مع أقارب المتضررين والمتوفين في الحادث".
وأضاف الاتحاد في التغريدة أنه سيطلب على الفور تقريرًا بشأن الحادث.
وأشارت المعلومات الأولية من الشرطة إلى أن التدافع بدأ عندما حاول مشجعون دخول الاستاد لمشاهدة مباراة في الدوري، وقطعت المباراة لإخلاء الاستاد من المتفرجين.
وأكد وزير الصحة، فرانشيسكو ألابي، أن "جميع المصابين" الذين تم نقلهم إلى المستشفى يتلقون رعاية من خدمات الطوارئ.
ونشر التلفزيون الرسمي لقطات لحادثة التدافع الدامية. كما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للتدافع ولعمليات الإنقاذ التي تلت ما وصفوه بـ"المأساة".