قتلى وجرحى في حادث تدافع بمباراة كرة قدم بالسلفادور (فيديو)

أعلنت حكومة السلفادور عبر "تويتر" أن 12 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب عدد غير محدد في تدافع بملعب كرة قدم، يوم السبت.

وتوقفت مواجهة أليانز أمام كلوب ديبورتيفو إف.ايه.إس في الدوري المحلي أقيمت بملعب كوسكاتلان في العاصمة سان سالفادور، مساء السبت، بعدما وقع تدافع في قطاع بالاستاد الذي يتسع لأكثر من 44 ألف مشجع.