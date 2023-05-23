لحظة القبض على المشجعين المتورطين في إهانة فينيسيوس جونيور (فيديو)

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على 3 أشخاص في مدينة فالنسيا على صلة بتوجيه هتافات عنصرية ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، خلال مباراة بالدوري المحلي في استاد ميستايا الخاص بنادي فالنسيا، يوم الأحد الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه أيضًا الشرطة الإسبانية أنها احتجزت 4 أشخاص آخرين على صلة بواقعة وضع دمية معلقة تحت جسر في يناير الماضي تمثل المهاجم البرازيلي .

وفتحت الشرطة تحقيقًا في ارتكاب جريمة كراهية بعد العثور على دمية معلقة ترتدي رقم 20 الخاص باللاعب فينيسيوس عند جسر أمام مقر تدريبات ريال مدريد وبجوار لافتة كُتب عليها "مدريد تكره ريال".