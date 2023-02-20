فريق برشلونة الإسباني
فريق برشلونة الإسباني
كرة عالمية

صحف رياضية: ألفارو رودريغيز يطرق الباب.. كرنفال برشلونة.. والساحر غريزمان

فوز مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، واستعادة برشلونة فارق 8 نقاط بصدارة الليغا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الإثنين.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: ألفارو رودريغيز يطرق الباب

ركزت الصحيفة على موهبة ريال مدريد المهاجم الأوروغوياني ألفارو رودريغيز قبل مواجهة ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "ألفارو رودريغيز يطرق الباب.. أنشيلوتي يرغب في إدراجه بقائمة الفريق لمواجهة ليفربول".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة المتصدر على قادش 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "مباراة رائعة من فيران توريس".

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على أتلتيك بلباو 1-0.

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: استمرار الاحتفالات

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على قادش 2-0 في الدوري الإسباني واستعادة فارق 8 نقاط في الصدارة، وكتبت: "استمرار الاحتفالات".

الصحيفة اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على ليل 4-3 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "ميسي يحسم لصالح باريس سان جيرمان الذي خسر نيمار". 

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: كرنفال برشلونة

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على قادش 2-0 واستعادة فارق 8 نقاط في الصدارة عن وصيفه ريال مدريد، وكتبت: "كرنفال برشلونة".

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على أتلتيك بلباو 1-0، وكتبت: "غريزمان يعطي 3 نقاط لأتلتيكو مدريد في مباراة الإخوة".

كما اهتمت بفوز الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة الأرجنتين للتنس.

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: رودريغو.. سيد دوري أبطال أوروبا

ركزت الصحيفة على حوارها مع البرازيلي رودريغو، نجم ريال مدريد الشاب، وكتبت: "رودريغو.. سيد دوري أبطال أوروبا".

الصحيفة اهتمت بفوز المتصدر برشلونة على قادش 2-0، وأتلتيكو مدريد على أتلتيكو بلباو 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "برشلونة يبقى حازما مع فيران توريس.. ولد من جديد"، و"الساحر غريزمان".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ذا صن: تين هاغ بطل

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "تين هاغ بطل"، و"يرغب تين هاغ في قيادة مانشستر يونايتد إلى عصر مليء بالألقاب تحت حكم المالك الجديد".

كما اهتمت الصحيفة بفوز توتنهام على وست هام يونايتد 2-0.

غلاف صحيفة ذا صن
غلاف صحيفة ذا صن

ليكيب: كلاسيكي جدًّا

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا 3-2 على تولوز في الدوري الفرنسي، وكتبت: "كلاسيكي جدًّا".

كما اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على ليل 4-3، وكتبت: "تم إنقاذه من قِبل نجومه".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب

توتو سبورت: دي ماريا من فئة أخرى

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على سبيزيا 2-0 وتقدمه للمركز السابع وتألق الأرجنتيني أنخل دي ماريا، وكتبت: "دي ماريا من فئة أخرى، يوفنتوس الجديد في مركز جيد لمنافسة قطبي ميلان".

غلاف صحيفة توتو سبورت
غلاف صحيفة توتو سبورت
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