صحف رياضية: ألفارو رودريغيز يطرق الباب.. كرنفال برشلونة.. والساحر غريزمان

ركزت الصحيفة على موهبة ريال مدريد المهاجم الأوروغوياني ألفارو رودريغيز قبل مواجهة ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "ألفارو رودريغيز يطرق الباب.. أنشيلوتي يرغب في إدراجه بقائمة الفريق لمواجهة ليفربول".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة المتصدر على قادش 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "مباراة رائعة من فيران توريس".

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على أتلتيك بلباو 1-0.