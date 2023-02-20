صحف رياضية: ألفارو رودريغيز يطرق الباب.. كرنفال برشلونة.. والساحر غريزمان

ركزت الصحيفة على موهبة ريال مدريد المهاجم الأوروغوياني ألفارو رودريغيز قبل مواجهة ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "ألفارو رودريغيز يطرق الباب.. أنشيلوتي يرغب في إدراجه بقائمة الفريق لمواجهة ليفربول".
الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة المتصدر على قادش 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "مباراة رائعة من فيران توريس".
كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على أتلتيك بلباو 1-0.
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: استمرار الاحتفالات
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على قادش 2-0 في الدوري الإسباني واستعادة فارق 8 نقاط في الصدارة، وكتبت: "استمرار الاحتفالات".
الصحيفة اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على ليل 4-3 في الدوري الفرنسي، وكتبت: "ميسي يحسم لصالح باريس سان جيرمان الذي خسر نيمار".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: كرنفال برشلونة
ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على قادش 2-0 واستعادة فارق 8 نقاط في الصدارة عن وصيفه ريال مدريد، وكتبت: "كرنفال برشلونة".
الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على أتلتيك بلباو 1-0، وكتبت: "غريزمان يعطي 3 نقاط لأتلتيكو مدريد في مباراة الإخوة".
كما اهتمت بفوز الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة الأرجنتين للتنس.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
آس: رودريغو.. سيد دوري أبطال أوروبا
ركزت الصحيفة على حوارها مع البرازيلي رودريغو، نجم ريال مدريد الشاب، وكتبت: "رودريغو.. سيد دوري أبطال أوروبا".
الصحيفة اهتمت بفوز المتصدر برشلونة على قادش 2-0، وأتلتيكو مدريد على أتلتيكو بلباو 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "برشلونة يبقى حازما مع فيران توريس.. ولد من جديد"، و"الساحر غريزمان".
غلاف صحيفة آس
ذا صن: تين هاغ بطل
ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "تين هاغ بطل"، و"يرغب تين هاغ في قيادة مانشستر يونايتد إلى عصر مليء بالألقاب تحت حكم المالك الجديد".
كما اهتمت الصحيفة بفوز توتنهام على وست هام يونايتد 2-0.
غلاف صحيفة ذا صن
ليكيب: كلاسيكي جدًّا
ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا 3-2 على تولوز في الدوري الفرنسي، وكتبت: "كلاسيكي جدًّا".
كما اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على ليل 4-3، وكتبت: "تم إنقاذه من قِبل نجومه".
غلاف صحيفة ليكيب
توتو سبورت: دي ماريا من فئة أخرى
ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على سبيزيا 2-0 وتقدمه للمركز السابع وتألق الأرجنتيني أنخل دي ماريا، وكتبت: "دي ماريا من فئة أخرى، يوفنتوس الجديد في مركز جيد لمنافسة قطبي ميلان".