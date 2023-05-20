ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سجل هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، هدفا رائعا لفريقه في شباك برينتفورد، خلال المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز كين الهدف الأول للسبيرز في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، بعد أن سدد كرة قوية فشل دافيد رايا حارس برينتفورد في التصدي لها.