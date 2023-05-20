ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
سجل هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، هدفا رائعا لفريقه في شباك برينتفورد، خلال المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز كين الهدف الأول للسبيرز في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، بعد أن سدد كرة قوية فشل دافيد رايا حارس برينتفورد في التصدي لها.
بهذا الهدف وصل رصيد هاري كين إلى الهدف رقم 28 محتلا وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، خلف النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، برصيد 36 هدفا، ويحتل المركز الثالث إيفان توني نجم برينتفورد، برصيد 20 هدفا، ثم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، برصيد 19 هدفا.
ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات فقد أصبح هاري كين ثاني لاعب يسجل 10 أهداف في الديربيات اللندنية ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم فلويد هاسيلباينك أسطورة توتنهام السابق.
وقبل هذا الهدف، سجل هاري كين 9 أهداف في المرمى هذا الموسم في شباك كريستال بالاس (3 أهداف)، تشيلسي (هدفين)، فولهام (هدفين)، وهدفا في شباك كل من آرسنال وبريتفورد.
كما أصبح كين أول لاعب يسجل في 25 مباراة مختلفة في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتكون من 38 مباراة.
وكسر المهاجم الإنجليزي، الرقم المسجل باسم محمد صلاح، الذي حققه في أول موسم له مع "الريدز".
وكان صلاح سجل 32 هدفاً في موسم 2017-2018، خلال 24 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتطلع توتنهام للإبقاء على آماله في المشاركة بإحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل، في ظل احتلاله المركز السابع برصيد 57 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن أستون فيلا.
ويملك برينتفورد 53 نقطة تضعه في المركز التاسع، ما يعني أن انتصاره على السبيرز سيقلص الفارق بينهما لنقطة وحيدة.