محاكمة المهاجم الهولندي كوينسي بروميس بتهمة تهريب مخدرات
كشفت تقارير صحفية أنه كوينسي بروميس، لاعب سبارتاك موسكو الروسي، تم اتهامه بتهريب أكثر من 1362 كيلوغرام من الكوكايين عام 2020 إلى هولندا.
ووفقا لما ذكره موقع NOS الهولندي في تقرير له، اليوم الثلاثاء، فإن المضبوطات التي حاول إدخالها اللاعب عن طريق ميناء أنتويرب تصل قيمتها إلى 75 مليون يورو عند بيعها في الشوارع في مدينة أمستردام.
وتضمنت المضبوطات 650 كتلة تزن كل منها كيلوغراما واحدا، والثانية يبلغ مجموعها 712 كيلوغراما.
وتعقد محاكمة في أمستردام يوم 5 يونيو، وربما لن يحضر لاعب سبارتاك موسكو الروسي.
ووفقًا لعدة تقارير فإن لم يأت اللاعب الدولي إلى هولندا يمكن للمحكمة أن تتعامل مع القضية دون حضوره، ولكن مع محام مفوض من قبله.
وواجه اللاعب مشاكل قضائية سابقا، إذ أوقفته الشرطة الهولندية، عام 2020، إثر اعتدائه باستعمال السلاح الأبيض ضد شخص آخر، لتكشف التحقيقات بعد ذلك أن القضية تعود لخلاف بين عصابات متخصصة في الترويج للمخدرات، إذ ينتمي بعض من أفراد عائلته لمجموعة ثانية منافسة، ما جعل الخلاف كبيراً ويصل حتى محاولات اغتيال.
بروميس، البالغ 31 عاما، سبق له اللعب في تفينتي وسبارتاك موسكو وإشبيلية وأياكس.
وخاض بروميس الموسم الجاري 32 مباراة بقميص سبارتاك موسكو سجل خلالها 22 هدفا في جميع المسابقات.
وارتدى كوينسي قميص منتخب هولندا في 50 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وغاب عن كأس العالم الأخيرة.