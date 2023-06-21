ريال مدريد يعلن رسميا تمديد عقد توني كروس حتى 2024

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا، تمديد عقد الألماني توني كروس لمدة عام واحد.

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي، اليوم الأربعاء: "اتفق ريال مدريد وتوني كروس على تمديد العقد، والذي سيجعل اللاعب مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2024".

وأوضح النادي: "وصل توني كروس إلى ريال مدريد في العام 2014، ودافع عن قميص الميرنغي في 417 مباراة، وخلال المواسم التسعة التي قضاها كلاعب في ريال مدريد، فاز بـ 20 لقبًا: 4 في دوري أبطال أوروبا، و5 في بطولات كؤوس العالم للأندية، و4 في كؤوس السوبر الأوروبية، و3 في بطولات الدوري، و1 في كأس الملك، و3 في كؤوس السوبر الإسباني".