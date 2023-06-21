ريال مدريد يعلن رسميا تمديد عقد توني كروس حتى 2024
أعلن نادي ريال مدريد رسميًا، تمديد عقد الألماني توني كروس لمدة عام واحد.
وقال النادي الإسباني في بيان رسمي، اليوم الأربعاء: "اتفق ريال مدريد وتوني كروس على تمديد العقد، والذي سيجعل اللاعب مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2024".
وأوضح النادي: "وصل توني كروس إلى ريال مدريد في العام 2014، ودافع عن قميص الميرنغي في 417 مباراة، وخلال المواسم التسعة التي قضاها كلاعب في ريال مدريد، فاز بـ 20 لقبًا: 4 في دوري أبطال أوروبا، و5 في بطولات كؤوس العالم للأندية، و4 في كؤوس السوبر الأوروبية، و3 في بطولات الدوري، و1 في كأس الملك، و3 في كؤوس السوبر الإسباني".
وشارك اللاعب في 52 مباراة خلال الموسم المنقضي بجميع البطولات، وتمكن من تسجيل هدفين وقام بصناعة 6 أهداف.
وتلقى اللاعب الألماني عدة عروض مؤخرًا من الدوري السعودي، لكنه أكد رغبته في البقاء مع الميرنغي والاعتزال بقميصه.
ويستهدف ريال مدريد حاليًا حسم مستقبل لوكا مودريتش، الذي ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي، لكن حتى الآن لا يوجد شيء رسمي سواء بالتجديد أو الرحيل.