كريستيانو رونالدو يبكي ويترك الملعب بعد الخروج من كأس العالم (فيديو)

وحقق منتخب المغرب مفاجأة مدوية جديدة وكتب التاريخ بالتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر بالفوز 1-صفر على البرتغال في دور الثمانية، اليوم السبت.

وسجل يوسف النصيري مهاجم المغرب هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله في الدقيقة 42.

وتألق ياسين بونو حارس المغرب في إنقاذ مرماه من سلسلة من الفرص ليقود بلاده إلى إنجاز تاريخي، حيث أصبح المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى قبل النهائي.

وسيلعب المغرب، الذي كان يشارك في دور الثمانية لكأس العالم لأول مرة في تاريخه، في الدور قبل النهائي أمام المنتخب الفائز من مباراة اليوم بين فرنسا حاملة اللقب وإنجلترا.