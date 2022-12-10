كريستيانو رونالدو يبكي ويترك الملعب بعد الخروج من كأس العالم (فيديو)
دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نوبة بكاء شديدة بعد الخسارة التي مني بها منتخب بلاده أمام المغرب، بهدف نظيف، اليوم السبت، ليودع بطولة كأس العالم 2022 من ربع النهائي.
وأظهرت اللقطات عقب المباراة أحد أفراد الأمن يصطحب رونالدو إلى غرفة تبديل الملابس وهو يبكي بشدة على خروج منتخب بلاده من البطولة، التي يبدو أنها ستكون آخر بطولة كأس عالم له في مسيرته الكبيرة.
وبدأ كريستيانو المباراة من على مقاعد البدلاء، ثم شارك في الدقيقة 51 بدلا من روبن نيفيز، ليحقق رقما تاريخيا.
وبحسب الحساب الرسمي لـ"فيفا"، فإن كريستيانو رونالدو عادل رقم الكويتي بدر مطوع التاريخي، وأصبح أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخباتهم.
وبمشاركته أمام المغرب، أصبح في رصيد رونالدو 196 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي.
ويعتبر كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 119 هدفا.
وحقق منتخب المغرب مفاجأة مدوية جديدة وكتب التاريخ بالتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر بالفوز 1-صفر على البرتغال في دور الثمانية، اليوم السبت.
وسجل يوسف النصيري مهاجم المغرب هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله في الدقيقة 42.
وتألق ياسين بونو حارس المغرب في إنقاذ مرماه من سلسلة من الفرص ليقود بلاده إلى إنجاز تاريخي، حيث أصبح المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى قبل النهائي.
وسيلعب المغرب، الذي كان يشارك في دور الثمانية لكأس العالم لأول مرة في تاريخه، في الدور قبل النهائي أمام المنتخب الفائز من مباراة اليوم بين فرنسا حاملة اللقب وإنجلترا.