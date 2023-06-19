حسرة مودريتش بعد خسارة كرواتيا لقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

ظهر الكرواتي لوكا مودريتش حزينا للغاية وبدت عليه علامات الحسرة بعد خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وحقق منتخب إسبانيا لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد فوز صعب على كرواتيا، مساء الأحد في مباراة مثيرة.

واستضاف ملعب "فينورد" مباراة المنتخبين في نهائي دوري الأمم الأوروبية في نسخته الثالثة، حيث فاز منتخب إسبانيا بركلات الترجيح 5-4.

وبدا مودريتش متأثرا بشدة خلال لحظة تسلمه ميداليات المركز الثاني، فيما يبدو أنها ستكون المشاركة الدولية الأخيرة له مع منتخب كرواتيا، كما حرص ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على دعم نجم ريال مدريد.