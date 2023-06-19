حسرة مودريتش بعد خسارة كرواتيا لقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
ظهر الكرواتي لوكا مودريتش حزينا للغاية وبدت عليه علامات الحسرة بعد خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وحقق منتخب إسبانيا لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد فوز صعب على كرواتيا، مساء الأحد في مباراة مثيرة.
واستضاف ملعب "فينورد" مباراة المنتخبين في نهائي دوري الأمم الأوروبية في نسخته الثالثة، حيث فاز منتخب إسبانيا بركلات الترجيح 5-4.
وبدا مودريتش متأثرا بشدة خلال لحظة تسلمه ميداليات المركز الثاني، فيما يبدو أنها ستكون المشاركة الدولية الأخيرة له مع منتخب كرواتيا، كما حرص ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على دعم نجم ريال مدريد.
وعقب خسارة كرواتيا أمام إسبانيا بركلات الترجيح (5-4)، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، تحدث مودريتش لوسائل الإعلام بعد اللقاء عن مستقبله، قائلا: "لقد قررت مستقبلي، الأمور واضحة جدًا في ذهني، لكنني لن أقول أو أعلن أي شيء اليوم".
وخلال الفترة الماضية، أكدت تقارير إعلامية عديدة أن مودريتش لديه عرض مُغرٍ للغاية من النادي الأهلي السعودي، براتب سنوي تتجاوز قيمته 50 مليون يورو.
ويملك مودريتش تاريخًا حافلًا خلال مسيرته مع ريال مدريد، حيث حقق عديد الألقاب، أبرزها 3 ألقاب في الدوري الإسباني، و5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الفوز بكأس العالم للأندية 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، بالإضافة إلى الحصول على جائزة الكرة الذهبية عام 2018.
وشارك اللاعب المخضرم، صاحب الـ37 عامًا، هذا الموسم في 51 مباراة مع ريال مدريد، عبر كل المسابقات، أسهم خلالها بـ12 هدفًا، بواقع 6 أهداف و6 تمريرات حاسمة.
وكان الإنجاز الأبرز لمودريتش مع منتخب بلاده هو الوصول به إلى نهائي كأس العالم 2018 الذي خسره أمام فرنسا بنتيجة 4-2، ثم المشاركة في يورو 2020، ومونديال 2022، حيث احتلت كرواتيا المركز الثالث بعد فوزها على المغرب بهدفين مقابل هدف.