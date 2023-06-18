تصفيات أمم أوروبا.. البرتغال تهزم البوسنة والهرسك واسكتلندا تصعق النرويج

عزز منتخب البرتغال صدارته للمجموعة العاشرة بفوزه على ضيفه البوسنة والهرسك، بنتيجة (3 - 0)، محققا الانتصار الثالث تواليا، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.

وسجل ثلاثية البرتغال برناردو سيلفا في الدقيقة 44، وتكفل برونو فيرنانديز بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و90.

بهذه النتيجة، وصل منتخب البرتغال للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد البوسنة والهرسك عند النقطة الثالثة في المركز الخامس.