تصفيات أمم أوروبا.. البرتغال تهزم البوسنة والهرسك واسكتلندا تصعق النرويج
عزز منتخب البرتغال صدارته للمجموعة العاشرة بفوزه على ضيفه البوسنة والهرسك، بنتيجة (3 - 0)، محققا الانتصار الثالث تواليا، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.
وسجل ثلاثية البرتغال برناردو سيلفا في الدقيقة 44، وتكفل برونو فيرنانديز بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و90.
بهذه النتيجة، وصل منتخب البرتغال للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد البوسنة والهرسك عند النقطة الثالثة في المركز الخامس.
اسكتلندا تسقط النرويج
وفي مباراة أخرى، هز ليندون دايكس وكيني ماكلين الشباك قرب النهاية، لتقلب اسكتلندا تأخرها إلى فوز 2-1 على مضيفتها النرويج في المجموعة الأولى بتصفيات بطولة أوروبا.
وتقدمت اسكتلندا إلى صدارة المجموعة بتسع نقاط متقدمة بست نقاط على إسبانيا التي خاضت مباراة أقل، بينما توقف رصيد النرويج عند نقطة واحدة في المركز الرابع.
وفشلت النرويج في صناعة فرص للتسجيل، إلى أن حصلت على ركلة جزاء نفذها إرلينغ هالاند بنجاح في الدقيقة 61.
ودفع ستول سولباكن مدرب النرويج ثمن إخراجه هالاند في الدقيقة 84.
وأدرك المهاجم دايكس التعادل في الدقيقة 87، وبعد ذلك بدقيقتين تعاون مع البديل ماكلين الذي حسم الفوز، ليخيّم الصمت على جماهير النرويج.