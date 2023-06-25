آخر تطورات سعي مانشستر سيتي لضم غفارديول

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن آخر تطورات سعي مانشستر سيتي لضم يوسكو غفارديول، مدافع لايبزيغ الألماني ومنتخب كرواتيا.

وقال رومانو، عبر حسابه على تويتر، اليوم السبت: "مانشستر سيتي اتفق مع غفارديول على الشروط الشخصية، كما أن بيب غوارديولا يريد التعاقد مع اللاعب".

وأضاف: "ستُجرى المحادثات بين الأندية؛ لايبزيغ يأمل في الحفاظ على غفارديول، ولن يتم بيعه بأقل من 100 مليون يورو، حيث يريد أن يكون اللاعب الكرواتي أغلى مدافع على الإطلاق".