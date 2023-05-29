برغهاوس لاعب أياكس يعتذر بعد الاعتداء على مشجع (فيديو)

اعتذر ستيفن برغهاوس، لاعب وسط أياكس أمستردام، بعد أن بدا أنه يضرب مشجعا عقب الخسارة 3-1 من تفينتي في نهاية سيئة لموسم محبط للفريق بالدوري الهولندي لكرة القدم، يوم الأحد.

وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه برغهاوس وهو يهاجم مشجعا لتفينتي على ما يبدو أمام حافلة أياكس قبل تدخل مسؤول لإبعاده.

وقال برغهاوس، البالغ 31 عاما، في بيان: "أشعر بالندم على تصرفاتي، لم يجب أن أفعل ذلك، بعد كل مباراة خارج ملعبنا تُلقى أشياء علينا وعلى الحافلة أثناء إمضاء توقيعات للمشجعين".