برغهاوس لاعب أياكس يعتذر بعد الاعتداء على مشجع (فيديو)
اعتذر ستيفن برغهاوس، لاعب وسط أياكس أمستردام، بعد أن بدا أنه يضرب مشجعا عقب الخسارة 3-1 من تفينتي في نهاية سيئة لموسم محبط للفريق بالدوري الهولندي لكرة القدم، يوم الأحد.
وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه برغهاوس وهو يهاجم مشجعا لتفينتي على ما يبدو أمام حافلة أياكس قبل تدخل مسؤول لإبعاده.
وقال برغهاوس، البالغ 31 عاما، في بيان: "أشعر بالندم على تصرفاتي، لم يجب أن أفعل ذلك، بعد كل مباراة خارج ملعبنا تُلقى أشياء علينا وعلى الحافلة أثناء إمضاء توقيعات للمشجعين".
وأضاف: "اعتدت ذلك، لكن يعتقد أشخاص أن بإمكانهم الصياح وقول أي شيء، رد فعلي لا يحل شيئا، أدرك ذلك، ليس تصرفا حكيما ويجب أن أكون قدوة كلاعب لأياكس".
وانضم لاعب منتخب هولندا إلى أياكس قادما من فينوورد في بداية موسم 2021-2022 في صفقة أثارت الجدل في البلاد بسبب التنافس الشرس بين الغريمين.
وأنهى أياكس الموسم الحالي في المركز الثالث بالدوري ليخفق في حجز إحدى بطاقتي التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2009.
وتأهل فينوورد بطل الدوري، الذي أنهى الموسم بفارق 13 نقطة عن أياكس، إلى دور المجموعات، بينما يخوض الوصيف أيندهوفن الدور الثالث بتصفيات البطولة القارية الكبرى.
وسيخوض أياكس الدور التمهيدي بالدوري الأوروبي.