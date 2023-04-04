إيقاف حكم مكسيكي 12 مباراة بعدما ضرب لاعبا بركبته (فيديو)

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف الحكم المكسيكي فرناندو هرنانديز لمدة 12 مباراة بعدما ضرب لاعبا بركبته خلال مباراة أمريكا أمام ليون.

وأثناء المواجهة، ضرب هرنانديز لاعب وسط ليون لوكاس روميرو، الذي تم إيقافه أيضا لمباراتين لاعتراضه الشديد على هدف التعادل الذي أحرزه فريق أمريكا.

وقال روميرو بعد المباراة إنه لم يطالب بمعاقبة هرنانديز لأنه كان مجرد سوء تفاهم، مضيفا أنه طلب من الحكم إظهار الاحترام فقط على أرض الملعب.

وأوضح هرنانديز مطلع الأسبوع: "أتقدم باعتذار خاص للجماهير وكذلك للاعب لوكاس روميرو عن رد فعلي".