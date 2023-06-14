توني كروس عن انضمام بيلينغهام لريال مدريد: لدي ثقة كبيرة في صناع القرار بالنادي
علق الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، على صفقة انضمام جود بيلينغهام إلى الفريق الملكي، قادمًا من بروسيا دورتموند، في الميركاتو الحالي.
وحسم ريال مدريد ضم بيلينغهام من دورتموند في صفقة تجاوزت حاجز الـ100 مليون يورو، وفقًا لتقارير صحفية متعددة.
وقال توني كروس، في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء: "بيلينغهام لاعب كبير جدًا، وكانت تسعى خلفه العديد من الأندية نظرًا لجودته وعمره الصغير، عادة ما يكون لدي ثقة كبيرة في صُناع القرار لدينا هنا في النادي، إذا كان ريال مدريد قد أنفق الكثير للتعاقد معه، فهذه صفقة جيدة للغاية بالنسبة لنا".
وأضاف: "لقد شاهدت بيلينغهام من خلال أبرز اللقطات لمباريات دورتموند، وخاصة في دوري الأبطال وكان يلعب عادة بشكل جيد للغاية، إذا فعل ذلك هنا أيضًا، فهذه صفقة جيدة جدًا".
وعن إنفاق النادي 103 ملايين يورو للتعاقد مع بيلينغهام، أشار كروس: "لا توجد مشكلة، كان لدينا أيضًا شخص جاء بعد إنفاق الكثير من الأموال ومن ثم غادر، لكن الآن لنبدأ من الجانب الإيجابي ونرى ما سيحدث".
وعن رأيه في رحيل كريم بنزيما إلى الدوري السعودي، قال كروس: "يمكن أن تذهب أو لا تذهب، إنه قرار شخصي في النهاية، وتوجد ظروف أخرى تسهم في اتخاذ القرار، وأعتقد أن بنزيما انضم إلى ريال مدريد عندما كان عمره 20 أو 21 عامًا، ما قدمه للنادي والأهداف المهمة التي سجلها العام الماضي، كان مجرد وضع حبة الكرز على الكعكة".
وأردف: "عدد قليل من المهاجمين في السنوات الـ15 الماضية الذين تمكنوا من كيفية التعامل مع الكرة بهذه الطريقة، والذين لم يقتصر الأمر عليهم تسجيل الأهداف فقط، كان من دواعي سروري اللعب معه، ليس هناك شك في ذلك، لقد كان من دواعي سروري مشاهدة مثل هذا اللاعب لسنوات عديدة".