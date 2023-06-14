توني كروس عن انضمام بيلينغهام لريال مدريد: لدي ثقة كبيرة في صناع القرار بالنادي

علق الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، على صفقة انضمام جود بيلينغهام إلى الفريق الملكي، قادمًا من بروسيا دورتموند، في الميركاتو الحالي.

وحسم ريال مدريد ضم بيلينغهام من دورتموند في صفقة تجاوزت حاجز الـ100 مليون يورو، وفقًا لتقارير صحفية متعددة.

وقال توني كروس، في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء: "بيلينغهام لاعب كبير جدًا، وكانت تسعى خلفه العديد من الأندية نظرًا لجودته وعمره الصغير، عادة ما يكون لدي ثقة كبيرة في صُناع القرار لدينا هنا في النادي، إذا كان ريال مدريد قد أنفق الكثير للتعاقد معه، فهذه صفقة جيدة للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف: "لقد شاهدت بيلينغهام من خلال أبرز اللقطات لمباريات دورتموند، وخاصة في دوري الأبطال وكان يلعب عادة بشكل جيد للغاية، إذا فعل ذلك هنا أيضًا، فهذه صفقة جيدة جدًا".