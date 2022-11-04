ألفونسو ديفيز.. من معسكر للاجئين إلى كأس العالم مع كندا

بدأت رحلة ألفونسو ديفيز لقيادة كندا على نحو مفاجئ إلى أول مشاركة بكأس العالم لكرة القدم خلال أربعة عقود تقريبا من معسكر للاجئين بغرب أفريقيا حيث غطت على أحلام الأطفال الحاجة للبقاء على قيد الحياة.

وولد ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونخ في معسكر بودوبورام للاجئين في غانا لأبوين من ليبيريا هربا من الحرب الأهلية في بلادهما.

وهاجرت العائلة إلى كندا حين كان يبلغ الخامسة من عمره، بينما في مثل سنه كان العديد من أطفال كندا يتعلمون كيفية التزلج والتحكم في عصا هوكي الجليد لأول مرة.