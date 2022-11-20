جدول مباريات كأس العالم قطر 2022
تنطلق، مساء اليوم الأحد، منافسات النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يعد مونديال 2022 هو الأول على الإطلاق الذي يقام في العالم العربي، كما أنها تعد المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها البطولة خلال الشتاء.
ويقص منتخب قطر شريط منافسات النسخة الـ22، على أرضه ووسط جماهيره، بمواجهة منتخب الإكوادور، والمقرر إقامتها في السابعة، مساء اليوم الأحد، بتوقيت السعودية، على ستاد "البيت" بمدينة الخور.
ووزعت المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 (32 منتخبا) على 8 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على النحو التالي:
المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا
المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، أمريكا، ويلز
المجموعة الثالثة: الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا
المجموعة الرابعة: فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس
المجموعة الخامسة: إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان
المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا
المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون
المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروغواي، كوريا الجنوبية
وطبقًا للقرعة التي أجريت في أبريل الماضي، جاء جدول مباريات بطولة كأس العالم 2022، على النحو التالي:
الأحد 20 نوفمبر
قطر × الإكوادور - ملعب البيت
الاثنين 21 نوفمبر
إنجلترا × إيران - ملعب خليفة الدولي
السنغال × هولندا - ملعب الثمامة
أمريكا × ويلز - ملعب أحمد بن علي
الثلاثاء 22 نوفمبر
الأرجنتين × السعودية - ملعب لوسيل
الدنمارك × تونس - ملعب المدينة التعليمية
المكسيك × بولندا - ملعب 974
فرنسا × أستراليا - ملعب الجنوب
الأربعاء 23 نوفمبر
المغرب × كرواتيا - ملعب البيت
ألمانيا × اليابان - ملعب خليفة الدولي
إسبانيا × كوستاريكا - ملعب الثمامة
بلجيكا × كندا - ملعب أحمد بن علي
الخميس 24 نوفمبر
سويسرا × الكاميرون - ملعب الجنوب
أوروغواي × كوريا الجنوبية - ملعب المدينة التعليمية
البرتغال × غانا - ملعب 974
البرازيل × صربيا - ملعب لوسيل
الجمعة 25 نوفمبر
ويلز × إيران - ملعب أحمد بن علي
قطر × السنغال - ملعب الثمامة
هولندا × الإكوادور - ملعب خليفة الدولي
إنجلترا × أمريكا - ملعب البيت
السبت 26 نوفمبر
تونس × أستراليا - ملعب الجنوب
بولندا × السعودية - ملعب المدينة التعليمية
فرنسا × الدنمارك - ملعب 974
الأرجنتين × المكسيك - ملعب لوسيل
الأحد 27 نوفمبر
اليابان × كوستاريكا - ملعب أحمد بن علي
بلجيكا × المغرب - ملعب الثمامة
كرواتيا × كندا - ملعب خليفة الدولي
إسبانيا × ألمانيا - ملعب البيت
الاثنين 28 نوفمبر
الكاميرون × صربيا - ملعب الجنوب
كوريا الجنوبية × غانا - ملعب المدينة التعليمية
البرازيل × سويسرا - ملعب 974
البرتغال × أوروغواي - ملعب لوسيل
الثلاثاء 29 نوفمبر
الإكوادور × السنغال - ملعب خليفة الدولي
هولندا × قطر - ملعب البيت
إيران × أمريكا - ملعب الثمامة
ويلز × إنجلترا - ملعب أحمد بن علي
الأربعاء 30 نوفمبر
تونس × فرنسا - ملعب المدينة التعليمية
أستراليا × الدنمارك - ملعب الجنوب
بولندا × الأرجنتين - ملعب 974
السعودية × المكسيك - ملعب لوسيل
الخميس 1 ديسمبر
كرواتيا × بلجيكا - ملعب أحمد بن علي
كندا × المغرب - ملعب الثمامة
اليابان × إسبانيا - ملعب خليفة الدولي
كوستاريكا × ألمانيا - ملعب البيت
الجمعة 2 ديسمبر
كوريا الجنوبية × البرتغال - ملعب المدينة التعليمية
غانا × أوروغواي - ملعب الجنوب
صربيا × سويسرا - ملعب 974
الكاميرون × البرازيل - ملعب لوسيل