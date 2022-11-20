جدول مباريات كأس العالم قطر 2022

تنطلق، مساء اليوم الأحد، منافسات النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يعد مونديال 2022 هو الأول على الإطلاق الذي يقام في العالم العربي، كما أنها تعد المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها البطولة خلال الشتاء.

ويقص منتخب قطر شريط منافسات النسخة الـ22، على أرضه ووسط جماهيره، بمواجهة منتخب الإكوادور، والمقرر إقامتها في السابعة، مساء اليوم الأحد، بتوقيت السعودية، على ستاد "البيت" بمدينة الخور.

ووزعت المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 (32 منتخبا) على 8 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، أمريكا، ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروغواي، كوريا الجنوبية