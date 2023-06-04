ميسي ونيمار ينسحبان خلال احتفالية لاعبي باريس سان جيرمان مع الجماهير بلقب الدوري الفرنسي (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر خروج الثنائي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، نجمي باريس سان جيرمان، إلى غرفة تغيير الملابس فورًا بعد التقاط صور التتويج بلقب الدوري الفرنسي.
وخسر باريس سان جيرمان من كليرمون على ملعب "حديقة الأمراء"، مساء السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة، ورغم ذلك، احتفى الفريق بلقب الدوري الفرنسي.
وكان سان جيرمان أعلن، أمس السبت، بشكل رسمي عن رحيل ميسي الذي كان انضم إليه في أغسطس 2021 وخاض معه آخر موسمين.
وبعد المباراة، بدأت الاحتفالات بالتتويج على أرض الملعب، ودخل اللاعبون على التوالي، وتعرض ليونيل ميسي لصافرات الاستهجان من الجماهير، كعادتهم أخيرًا، فيما نال كيليان مبابي التصفيق والتحية الكبرى.
ولم يتوقف ميسي كثيرًا مع اللاعبين وقت الاحتفالات والتوجه لتحية الجماهير الباريسية، حيث ذهب مباشرة عقب ذلك إلى غرفة الملابس، دون استكمال المراسم وانتظار الصورة الجماعية الرسمية.
هذا الأمر لم يقتصر على ميسي فقط، حيث انسحب معه نيمار أيضًا، والمدير الفني للفريق كريستوف غالتييه، حيث تعرضوا لصافرات الاستهجان من الجماهير وقت الاحتفالية.
وودع ميسي ناديه باريس سان جيرمان بالفعل، وتوقعت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن يعلن نادي الهلال السعودي عن أغلى صفقة في التاريخ بضم بطل العالم، يوم الثلاثاء.