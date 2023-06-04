ميسي ونيمار ينسحبان خلال احتفالية لاعبي باريس سان جيرمان مع الجماهير بلقب الدوري الفرنسي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر خروج الثنائي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، نجمي باريس سان جيرمان، إلى غرفة تغيير الملابس فورًا بعد التقاط صور التتويج بلقب الدوري الفرنسي.

وخسر باريس سان جيرمان من كليرمون على ملعب "حديقة الأمراء"، مساء السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة، ورغم ذلك، احتفى الفريق بلقب الدوري الفرنسي.

وكان سان جيرمان أعلن، أمس السبت، بشكل رسمي عن رحيل ميسي الذي كان انضم إليه في أغسطس 2021 وخاض معه آخر موسمين.