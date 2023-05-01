اتهام مشجع بالاعتداء بعد كسر فك مساعد حكم في أستراليا (فيديو)
تعرض رجل يبلغ من العمر 25 عاما لاتهام بالاعتداء في دوري الهواة الأسترالي لكرة القدم في جنوب غرب سيدني وألقي القبض عليه، بعدما تسبب في كسر في الفك وفقدان عدة أسنان للحكم المساعد.
ونقل الحكم المساعد خضر ياغي البالغ عمره 45 عاما، إلى المستشفى بعد تعرضه للكمات متكررة في الوجه ولركلات في الرأس من مشجع بعد مباراة جريناكر إيغلز وبادستو هورنتس بدوري الهواة، يوم الجمعة.
وبعد انتشار فيديو الاعتداء على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ألقت الشرطة يوم الأحد القبض على المشجع البالغ من العمر 25 عاما، والذي قالت سلطات كرة القدم إنه لاعب موقوف.
وقالت الشرطة في بيان: "قيل إن الرجل اعتدى على الحكم بتوجيه عدة لكمات في وجهه وركلات في رأسه".
وأضافت أن الرجل متهم بجرح شخص بقصد إحداث أذى جسدي والشجار.
وأدانت سلطات كرة القدم الاعتداء على الحكم المساعد على نطاق واسع، ووصف ستيف كامبر وزير الرياضة في ولاية نيو ساوث ويلز هذا التصرف بأنه "مثير للاشمئزاز وجبان".
وأصدر فريق جريناكر إيغلز بيانا على "إنستغرام"، وقال إنه لا مجال للتسامح مع العنف، وأعلن انسحابه من باقي منافسات الموسم الجاري.
وقال ياغي، الذي يدير المباريات منذ ما يقرب من ربع قرن، لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، إن فكه تعرض للكسر في ثلاثة مواضع، وفقد ثلاث أسنان لكنه كان مصمما على مواصلة التحكيم.
وأضاف للصحيفة المحلية: "لن يمنعني أحد من التحكيم أبدا".