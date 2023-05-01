اتهام مشجع بالاعتداء بعد كسر فك مساعد حكم في أستراليا (فيديو)

تعرض رجل يبلغ من العمر 25 عاما لاتهام بالاعتداء في دوري الهواة الأسترالي لكرة القدم في جنوب غرب سيدني وألقي القبض عليه، بعدما تسبب في كسر في الفك وفقدان عدة أسنان للحكم المساعد.

ونقل الحكم المساعد خضر ياغي البالغ عمره 45 عاما، إلى المستشفى بعد تعرضه للكمات متكررة في الوجه ولركلات في الرأس من مشجع بعد مباراة جريناكر إيغلز وبادستو هورنتس بدوري الهواة، يوم الجمعة.

وبعد انتشار فيديو الاعتداء على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ألقت الشرطة يوم الأحد القبض على المشجع البالغ من العمر 25 عاما، والذي قالت سلطات كرة القدم إنه لاعب موقوف.