غراهام بوتر: رييس جيمس يمكنه أن يصبح أسطورة في تشيلسي

وتابع بوتر أن فريقه قدم أداء جيدا للغاية بشكل عام. وقال "بصرف النظر عن نهاية الشوط الأول، لم يكن لديهم الكثير من الفرص وهذا يوضح الكثير عن كيفية دفاعنا كوحدة واحدة.

وأتم مدرب تشيلسي "لقد كان اللاعبون منفتحين حقا ومسؤولين ورائعين في أثناء العمل معهم. كانوا يعرفون أن مستواهم قد انخفض قليلا وهذا أمر رائع من وجهة نظر المدرب".

وبعد حصد نقطة واحدة من أول مباراتين، أعاد فوز تشيلسي الليلة الماضية الفريق للطريق الصحيح وسيحتاج إلى دعم ذلك في مباراة الإياب في إيطاليا الأسبوع المقبل.

وقال بوتر "لقد كان فوزا مهمًّا ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه في المسابقة. نحن نتطلع للذهاب إلى سان سيرو. كان الدعم الجماهيري لميلان هنا كبيرًا للغاية وسيكون تحديًا كبيرًا لنا".

وأكثر من يتطلع لهذه المواجهة أوباميانغ، الذي قضى الجزء الأول من مسيرته هناك دون أن يلعب في الفريق الأول لميلان.

وقال المهاجم كثير الترحال، إنه كان يستمتع في أحدث ناد له بعد وصوله من برشلونة هذا الموسم. وقال "أشعر أنني بحالة جيدة. لقد تم الترحيب بي من قبل جميع اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف بعد أن أمضى ثلاث سنوات في النادي الإيطالي "كان من الغريب بعض الشيء أن ألعب ضدهم بعد سنوات طويلة لكن هذه هي كرة القدم".

وكان الخبر السيئ الوحيد بالنسبة لبوتر هو إصابة صاحب الهدف الأول ويسلي فوفانا التي ستتطلب خضوعه للفحص بالأشعة اليوم. وقال "نحن قلقون وعلينا فقط أن نأمل في الأفضل".

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان "بدأنا بشكل جيد ولكن بعد ذلك اتخذنا العديد من الخيارات السيئة وكان بإمكاننا بالتأكيد تقديم أداء أفضل. الهدف الثاني كان مهمًّا، لقد غير موقفنا".