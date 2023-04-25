محمد صلاح يتحدث عن علاقته بيورغن كلوب ولقبه المفضل مع ليفربول (فيديو)
تحدث الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن علاقته القوية بمدربه الألماني يورغن كلوب، بالإضافة إلى لقبه المفضل الذي فاز به خلال السنوات التي قضاها مع "الريدز".
وقال صلاح في حواره مع منصة "bt sports" مع ريو فرديناند: "أنا وكلوب لدينا علاقة جيدة منذ أن انضممت للفريق، لقد لعبنا معًا لمدة 5 أو 6 سنوات، لذلك نحن نعرف بعضنا البعض جيدًا الآن، نحن نحترم بعضنا البعض وهذا هو أهم شيء".
وتطرق النجم المصري للحديث عن لقبه المفضل مع الفريق، موضحا: "الفوز بدوري أبطال أوروبا كان هدفي الأكبر، عندما كنت طفلا كنت أشاهد دوري أبطال أوروبا أكثر من الدوري الإنجليزي الممتاز أو أي دوري آخر، كان دوري الأبطال أكبر بطولة في ذلك الوقت، وأعتقد أنه لا يزال كذلك، كان حلمي فقط أن ألعب في البطولة يومًا ما، لكن اللعب والفوز بها أمران لا يصدقان".
يذكر أن صلاح فاز مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، فيما خسر النهائي مرتين عامي 2018 و2022.
وتابع: "عندما أتيت إلى هنا قلت إنني أريد الفوز بالألقاب وأنا متحمس للعب ومساعدة الفريق على الفوز، أنا فخور جدا لتحقيق هذه الإنجازات سواء على المستوى الفردي أو الجماعي".
وحقق صلاح رقمًا تاريخيًا بعدما سجل ضد نوتينغهام فورست، في الجولة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح سادس الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول.