محمد صلاح يتحدث عن علاقته بيورغن كلوب ولقبه المفضل مع ليفربول (فيديو)

تحدث الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن علاقته القوية بمدربه الألماني يورغن كلوب، بالإضافة إلى لقبه المفضل الذي فاز به خلال السنوات التي قضاها مع "الريدز".

وقال صلاح في حواره مع منصة "bt sports" مع ريو فرديناند: "أنا وكلوب لدينا علاقة جيدة منذ أن انضممت للفريق، لقد لعبنا معًا لمدة 5 أو 6 سنوات، لذلك نحن نعرف بعضنا البعض جيدًا الآن، نحن نحترم بعضنا البعض وهذا هو أهم شيء".